Annunciati i taikonauti della missione Shenzhou-16 verso la stazione spaziale cinese Tiangong

Sta volgendo al termine la missione dei tre astronauti cinesi della missione Shenzhou-15, attualmente a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, dopo diversi mesi passati in orbita svolgendo diverse operazioni (molte delle quali però mantenute segrete e senza la diffusione dei dettagli). Sappiamo che questo equipaggio ha condotto quattro diverse attività extraveicolari approntando esperimenti e continuando l'assemblaggio di alcune componenti della CSS. Ora però è giunto quasi il momento dell'arrivo del nuovo equipaggio, quello di Shenzhou-16.

Come avvenuto in passato, anche in questo caso i membri sono stati rivelati solo poche ore prima del lancio durante una cerimonia e conferenza stampa ufficiale. A differenza di altre agenzie spaziali (come ESA, NASA, JAXA, etc.) dove i nomi si conoscono con mesi di anticipo o anni, se si pensa alle missioni Artemis, nel caso della CNSA e CMSA le informazioni pubbliche sono scarse e mantenute sotto segreto fino a poco tempo prima del lancio. Questo è quello che sappiamo.

Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-16 pronti al decollo

L'equipaggio di Shenzhou-16 comprende Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao. Il primo sarà comandante ed è alla sua quarta missione mentre gli altri due (rispettivamente ingegnere di volo e specialista del carico utile) sono alla loro prima missione. Si tratterà del primo equipaggio che utilizzerà la CSS nella sua fase operativa e non più in quella di sviluppo, conclusasi con la missione Shenzhou-15.

Haipeng è nato nel 1966 e fa parte della prima generazione di taikonauti ed è stato in orbita per 49 giorni (con Shenzhou-7, Shenzhou-9 e Shenzhou-11) e quando completerà anche questa missione sarà l'astronauta cinese con il maggior numero di missioni all'attivo. Gli altri due astronauti cinesi invece fanno parte della terza generazione ed entrambi sono nati nel 1986. La selezione della terza generazione di astronauti cinesi è stata completata a settembre 2020 e comprende 7 piloti , 7 ingegneri di volo e 4 esperti del carico utile.

Il lancio a bordo di un razzo Lunga Marcia 2F Y16 è previsto per le 3:30 di domani, ora italiana. La capsula impiegata per questa missione vedrà alcune modifiche rispetto alle precedenti (e fa parte di un insieme di sei nuove capsule che verranno impiegate per le future missioni). Al suo interno sono stati utilizzati un maggior numero di componenti prodotti in Cina e ci saranno alcune modifiche all'interfaccia così da migliorarne l'utilizzo.

Una volta lanciata la missione, ci sarà un'operazione di fast-docking automatica con Tiangong che a quel punto sarà formata da tre moduli principali e tre capsule (due per equipaggi e una cargo). A questo equipaggio verrà data il cambio da quello della missione Shenzhou-17 mentre il rientro è previsto per il mese di novembre 2023.