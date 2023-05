Lanciata la seconda missione privata Ax-2 di Axiom Space verso la ISS

Nella tarda serata di ieri è partita la seconda missione privata di Axiom Space diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Dopo la missione Ax-1 conclusasi a fine aprile 2022, dopo circa un anno è stato il momento della seconda missione che ha portato in orbita verso la ISS quattro astronauti, tra i quali due membri dell'Arabia Saudita.

Questo approccio permette alla NASA e ai partner internazionali che lavorano sulla ISS di non dover gestire direttamente le richieste dei clienti privati o agenzie non direttamente coinvolte con la stazione spaziale pur avendone comunque dei vantaggi. La società privata può quindi fare da tramite tra clienti e agenzie per organizzare viaggi verso la ISS usufruendo di servizi di altre società come SpaceX (per il vettore e la capsula).

Axiom Space e SpaceX lanciano la nuova missione privata verso la ISS

Secondo quanto riportato, il razzo spaziale Falcon 9 (primo stadio B1080, al suo primo lancio) è decollato dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center alle 23:37 di ieri, ora italiana. Sulla sommità trovava la capsula Crew Dragon battezzata Freedom (codice C212) dove a bordo si trovano gli astronauti Peggy Whitson, John Shoffner, Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi. Per questa missione e per le future con equipaggio, non si sceglierà più di atterrare su una droneship quanto piuttosto di tornare alla Landing Zone (in questo caso LZ-1) sulla terraferma. Questo riduce la complessità del recupero ed è stato possibile grazie alle prestazioni ottenute dai Falcon 9.

Bill Nelson (amministratore della NASA) ha dichiarato "congratulazioni ad Axiom, SpaceX e all'equipaggio dell'Axiom Mission 2 per il successo del lancio! Durante la loro permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti di Ax-2 effettueranno più di 20 esperimenti scientifici, aiutandoci a comprendere meglio le radiazioni spaziali, il clima in condizioni di bassa gravità e altro ancora. Questa missione è un'ulteriore prova dell'impegno della NASA per aiutare i nostri partner del settore a sviluppare la prossima generazione di tecnologia spaziale e sostenere una crescente economia spaziale commerciale".

Whitson è stata astronauta NASA (volando una volta sullo Space Shuttle e due volte su Soyuz) e ora lavora per Axiom Space come direttrice del volo umano. Avendo già esperienza di volo con circa 666 giorni nello Spazio e oltre 60 ore di attività extraveicolare è stata nominata comandante della missione ed è l'unico membro non pagante.

Shoffner è stato nominato pilota della missione Ax-2 ma è anche cliente pagante. In precedenza è stato presidente della società statunitense Dura-Line accumulando una buona ricchezza. Shoffner ha la passione per il pilotaggio di aerei ed elicotteri e possiede anche una squadra di automobili (campionato GT3, J2-Racing).

AlQarni è specialista di missione. Selezionato tra altri come candidato per volare nello Spazio, è anche pilota dell'aeronautica saudita volando con gli F-15SA. Barnawi è invece la prima donna saudita a volare nello Spazio e la prima astronauta femmina della nazione. Non ha formazione militare ma scientifica.

L'attracco alla ISS sta avvenendo in questi minuti (intorno alle 15:12 di oggi, 22 maggio SpaceX ha confermato il docking). La missione Ax-2 di Axiom Space dovrebbe durare 8 giorni complessivamente. A bordo gli astronauti aiuteranno l'equipaggio nella gestione della stazione spaziale ed eseguiranno alcuni compiti ed esperimenti. Rispetto alla missione Ax-1 si è scelto di avere una curva di impegno e carichi di lavoro più attenuata per evitare che i nuovi membri non intralcino il lavoro dei membri più esperti.