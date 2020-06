NASA Perseverance a un mese dalla partenza: il lancio il 20 luglio

Inizialmente conosciuto con il poco evocativo nome di Mars 2020, NASA Perseverance, il rover dell'agenzia spaziale statunitense che punterà verso Marte ha ora una data di lancio definitiva (salvo imprevisti): il 20 luglio sarà infatti lanciato da Cape Canaveral.

L'arrivo sul Pianeta Rosso è previsto per il 18 Febbraio 2021 dopo un viaggio di qualche mese che farà approdare il rover nel cratere Jezero. Si tratta di una missione particolarmente importante (forse anche più delle precedenti). Infatti NASA Perseverance sarà il primo rover marziano a cercare direttamente tracce di vita passata (a livello microscopico) e non solo attraverso indagini indirette.

Ma una missione di questo tipo non si limiterà a questo! Continueranno le analisi per la parte geologica e climatica di Marte. Questo servirà come base di partenza (oltre alle nostre attuali conoscenze) per le prime missioni umane dei prossimi anni. Ricordiamo poi che il rover prevede anche un piccolo drone che servirà come "banco di prova" per capire le potenzialità di uno spostamento attraverso il volo in pianeti come Marte, con una gravità inferiore a quella terrestre ma anche un'atmosfera molto più rarefatta.

Inoltre NASA Perseverance permetterà di immagazzinare campioni di rocce e sabbia per un futuro rientro sulla Terra per analisi più approfondite. Il tutto grazie a una missione congiunta con l'ESA, anche se si sta ancora lavorando alla sua pianificazione.

Nel caso dovessero sorgere problemi "dell'ultimo minuto" ci sarà tempo fino all'11 Agosto 2020 per predisporre il lancio. Questo avverrà grazie a un razzo Atlas V dell'ULA (acronimo di United Launch Alliance). Un problema con una gru ha causato lo spostamento della data del lancio dal 17 luglio (previsto inizialmente) al 20 luglio. Il CEO e Presidente della ULA ha però chiarito che ora il guasto è stato risolto e il razzo non ha subito danni.