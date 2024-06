La navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner è finalmente decollata, a bordo due astronauti NASA

Lo sviluppo della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner ,on è stata una delle storie di ingegneria "più fortunate" dell'ultimo periodo, quando si tratta di lanci spaziali. La capsula ha visto diverse problematiche lungo il suo cammino, con costi di sviluppo più alti rispetto alla concorrenza (costituita da Crew Dragon) e un ritardo nella tabella di marcia. Dopo i problemi riscontrati nei test senza equipaggio OFT-1 (2019) e OFT-2 (2022), finalmente nella serata di oggi è stato il momento del decollo con equipaggio per il test CFT (Crew Flight Test).

Anche questa ultima tappa prima dell'entrata effettiva in servizio della capsula Boeing CST-100 Starliner non è stato senza intoppi. Prima il vettore ULA Atlas V ha riscontrato un problema a una valvola del secondo stadio Centaur, poi è stata la navicella a causa il rinvio di diversi giorni per una perdita di elio. Dopo ulteriori rinvii, oggi 5 giugno, alle 16:52 (ora italiana), la navicella spaziale con a bordo gli astronauti NASA Butch Wilmore e Suni Williams è decollata dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Se tutto il test si svolgerà correttamente, l'agenzia spaziale statunitense avrà a disposizione due navicelle diverse per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (e le future stazioni spaziali commerciali) permettendo di avere ridondanza e una soluzione di backup in caso di problemi. Si allontana quindi il "rischio" di dover chiedere aiuto a Roscosmos con le Soyuz.

Boeing CST-100 Starliner si è separata dal secondo stadio del razzo spaziale circa 15 minuti dopo il decollo ed è riuscita a utilizzare i propri propulsori per l'immissione in orbita bassa terrestre. La navicella raggiungerà la ISS intorno alle 18:15 di domani (ora italiana), dove effettuerà il docking permettendo così ai due astronauti-collaudatori di raggiungere il resto dell'equipaggio in orbita. Saranno passate quindi circa 25,5 ore dal decollo al docking. Insieme ai due astronauti sono presenti circa 360 kg di carico utile, comprese componenti di ricambio per la ISS.

Stando alle prime informazioni, un piccolo problema è stato l'utilizzo di acqua superiore al previsto in uno degli scambiatori di calore impiegato al decollo e al rientro. Non si tratta di un problema grave e non pregiudicherà la missione. In generale le condizioni della navicella sono buone.

La capsula lascerà la ISS non prima del 14 giugno per rientrare nella zona desertica del White Sands Missile Range che si trova nel Nuovo Messico. Questa rappresenta una delle tante differenze tra Boeing CST-100 Starliner e SpaceX Crew Dragon. La seconda infatti rientra con un ammaraggio mentre la prima atterra sulla terra ferma.

I primi video di cosa è avvenuto dopo il decollo saranno forniti una volta che Starliner sarà attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. Video in diretta (come per la concorrenza) saranno disponibili in circa due missioni successive a questa permettendo a tutti gli appassionati di godere di una vista di ciò che vivono gli astronauti.