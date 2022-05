La navicella Boeing CST-100 Starliner è rientrata correttamente. Ora si guarda al test con equipaggio

Ci sono voluti più tempo e soldi del previsto, ma finalmente la missione OFT-2 (Orbital Flight Test 2) della navicella Boeing CST-100 Starliner si è conclusa correttamente. Nella nottata di oggi c'è stato l'atterraggio nel deserto come previsto, vicinissimo all'obiettivo prefissato. Ora, dopo l'analisi dei dati, si penserà al lancio con equipaggio previsto per questo autunno.

Come sempre ricordiamo che la NASA ha richiesto la possibilità di avere due capsule (compresa Crew Dragon) al trasporto umano in orbita bassa verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questo dovrebbe permettere di mettere al sicuro l'agenzia spaziale dalla necessità di chiedere aiuto a Roscosmos, che nel frattempo sta sviluppando una nuova versione per sostituire la Soyuz.

Si tratta di una buona notizia anche per l'ESA e le altre realtà che possono utilizzare più unità differenti per raggiungere la ISS. Nel 2026 inoltre potrebbe arrivare anche la versione per equipaggio di Dream Chaser, lo spazioplano di Sierra Space.

Boeing CST-100 Starliner è rientrata correttamente sulla Terra

Dopo il lancio del 20 maggio (ora italiana) e il docking con la ISS il giorno seguente, le operazioni si sono svolte come previsto per le fasi finali della missione OFT-2. Alle 20:36 di ieri, ora italiana, la navicella Boeing CST-100 Starliner si è staccata dalla Stazione Spaziale Internazionale con una procedura automatizzata. Alle 0:05 del 26 maggio c'è stata l'accensione dei motori (chiamata Orbital Maneuvering and Attitude Control o OMAC) per rientrare correttamente nella zona desertica del Nuovo Messico.

L'atterraggio è avvenuto alle 0:49 del 26 maggio (ora italiana) nella zona del White Sands Space Harbor vicino alla pista di atterraggio utilizzata dallo Space Shuttle per la missione STS-3 del 1982. La procedura ha previsto che si aprissero prima due paracadute pilota e successivamente i tre paracadute principali. Sempre negli stessi momenti si è separato lo scudo inferiore che protegge gli airbag che attutiscono l'atterraggio.

Boeing CST-100 Starliner è la prima capsula orbitale statunitense ad atterrare e non ammarare (sia le capsule di Apollo che Crew Dragon sono pensate per l'oceano). Steve Stich della NASA ha dichiarato "i sistemi hanno funzionato alla grande sul veicolo e, una volta che avremo elaborato tutti i dati, saremo pronti a far volare l'equipaggio su questo veicolo".

Come scritto sopra, in autunno è previsto il Crew Flight Test (CFT). A bordo ci saranno due astronauti della NASA che collauderanno la capsula per poi iniziare le missioni vere e proprie. Nonostante il successo, ci sono comunque ancora alcuni problemi da risolvere. Sul lungo periodo si cercherà di cambiare il design delle valvole mentre potrebbe essere adottata una misura preventiva spurgando i sistemi con azoto gassoso per rimuovere l'umidità (che aveva causato i problemi).

