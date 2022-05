La navicella Boeing CST-100 Starliner ha eseguito il docking con la Stazione Spaziale Internazionale

Nella giornata di ieri c'è stato il lancio della navicella Boeing CST-100 Starliner. Finalmente dopo anni di attesa e milioni spesi ora gli Stati Uniti si avvicinano ad avere due capsule per il trasporto di un equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale inserite all'interno del programma commerciale. Un risultato importante perché permetterà alla NASA di essere meno vincolata anche in caso di problemi a una delle due soluzioni senza dover chiedere aiuto alla Russia.

The @BoeingSpace #Starliner crew ship completed its trip to the station when it docked to the Harmony module's forward port at 8:28pm ET today. More... https://t.co/RgllPL4Uiu pic.twitter.com/0uxslOk0Mn — International Space Station (@Space_Station) May 21, 2022

Per cercare di mantenere i rapporti "in salute" per cercare di assicurare una vita operativa alla ISS fino al 2030 (anche con il supporto russo), sembra che lo "scambio di sedili" NASA-Roscosmos sia ancora programmato per questo autunno, anche se manca la definitiva ufficialità dell'operazione. La cosmonauta Anna Kikina potrebbe quindi volare a bordo di una capsula Crew Dragon mentre un corrispettivo astronauta statunitense tornerebbe a volare su Soyuz. Con la navicella di Boeing Space si avrebbe anche un'ulteriore possibilità per i prossimi anni (anche considerando l'impiegato nelle stazioni spaziali commerciali).

La navicella Boeing CST-100 Starliner è arrivata alla ISS

Dopo il lancio, avvenuto alle 0:54 del 20 maggio (ora italiana) e un problema a due motori del modulo di servizio che non hanno pregiudicato l'esito della missione, nella notte del 21 maggio è stato il momento dell'avvicinamento e del docking della capsula che, attualmente, è senza equipaggio umano.

Le fotografie di Samantha Cristoforetti scattate durante le fasi finali di avvicinamento (fonte)

Come sempre, quando si tratta del docking di una nuova unità vengono eseguiti dei test e lo stesso è accaduto per la capsula Boeing CST-100 Starliner. Poco dopo le 23 di ieri la navicella si trovava a 750 metri dalla ISS per avvicinarsi alla Keep Out Sphere (sfera immaginaria che circonda la stazione per 200 metri).

Quando mancava poco alla alla mezzanotte la capsula era a 250 metri effettuando un test per verificare che riuscisse a mantenere una distanza costante con la ISS. Il test successivo prevedeva l'avvicinamento a circa 180 metri e poi tornare a 200 metri di distanza. Da segnalare solo alcuni problemi minori legati alla comunicazione e al posizionamento relativo a 200 metri.

Intorno all'1:00 del 21 maggio si è deciso che, per avere condizioni di illuminazione migliore, l'attracco era spostato dall'1:10 all'1:50 (attendendo un nuova orbita). Nel frattempo la navicella Boeing CST-100 Starliner si è avvicinata prima a 20 metri e poi a 10 metri. Poco prima delle 2:00 è stato rilevato un problema al sistema di attracco che ha fatto slittare ulteriormente il docking.

Finalmente alle 02:28 del 21 maggio c'è stato il soft-docking della capsula Boeing CST-100 Starliner al modulo Harmony mentre alle 2:48 c'è stato l'hard-docking completando le operazioni di attracco. Ora attraccate alla ISS ci sono due diverse navicelle spaziali commerciali statunitensi per il trasporto di equipaggio. La navicella si separerà il 25 maggio per atterrare nel deserto e riporterà 272 kg di carico utile comprese delle bombole di azoto che servono a fornire aria respirabile a bordo (e che verranno riutilizzate in seguito).

