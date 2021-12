Anna Kikina sarà la prima cosmonauta a volare su una capsula Crew Dragon di SpaceX

In questi mesi si è assistito a una serie di tira-e-molla tra la NASA/USA e Roscosmos/Russia. Per citare solo alcuni degli eventi ricordiamo l'indecisione sul fronte russo per la sorte della partnership che lega le agenzie alla ISS, il problema con il modulo russo Nauka e il test antisatellite che ha creato una nube di frammenti orbitanti. Ma non tutte sono notizie negative e l'ultima riguarda la cosmonauta Anna Kikina.

La cosmonauta è stata scelta in queste ore come la prima astronauta russa a poter utilizzare una capsula Crew Dragon di SpaceX all'interno degli accordi NASA/Roscosmos. Questo permetterà a entrambe le agenzie di avere posti a bordo delle rispettive navicelle (Crew Dragon e Soyuz) senza pagare soldi aggiuntivi per il trasporto. L'annuncio è stato fatto da Dmitry Rogozin, direttore generale dell'agenzia spaziale russa.

Anna Kikina: la prima cosmonauta a volare con Crew Dragon dagli USA

Ci sono alcune note positive in questo annuncio. Innanzitutto si torna a rapporti meno tesi dopo il test antisatellite (voluto dai militari russi e probabilmente senza mettere a conoscenza Roscosmos). Inoltre ci sarà uno scambio di esperienze, con i russi che potranno conoscere meglio le nuove unità statunitensi. Le capsule Crew Dragon sono attualmente state impiegate solamente da astronauti NASA, ESA e JAXA (oltre che per la missione privata Inspiration4).

Gli astronauti USA torneranno invece a volare con Soyuz, pratica che attualmente era stata sospesa proprio grazie alla possibilità di "lanciare astronauti statunitensi da suolo statunitense". Queste navicelle non sono quindi una novità per gli statunitensi che le hanno impiegate dopo la fine del programma Space Shuttle per raggiungere la ISS.

Secondo Rogozin, Anna Kikina non era ancora a conoscenza della novità quando c'è stato l'annuncio. Lo stesso direttore generale ha scritto "Anna Kikina, nell'ambito dello scambio di voli Roscosmos-NASA, volerà verso la ISS nell'autunno del 2022 come parte dell'equipaggio di un veicolo spaziale commerciale americano. Di conseguenza, includeremo un'astronauta della NASA nel nostro equipaggio della navicella spaziale Soyuz MS".

Sempre Anna Kikina è stata presa come modello per realizzare una Barbie da Mattel

Con queste informazioni è molto probabile che Kikina potrà volare con la missione Crew-5 prevista per Settembre/Ottobre 2022. La scelta di una Crew Dragon è obbligata per via dell'impossibilità di utilizzare la capsula di Boeing. In precedenza Rogozin aveva dichiarato che SpaceX aveva raggiunto un buon livello di esperienza per far volare cosmonauti russi. Dopo che un paracadute di Crew Dragon durante il rientro di Crew-2 non si era gonfiato subito, l’agenzia spaziale russa attraverso un portavoce aveva invece dichiarato che "Roscosmos invierà una richiesta alla NASA su questa situazione. Questo è importante per prendere una decisione sullo scambio di voli". Tutto poi si è risolto per il meglio.

