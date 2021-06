La Cina sta pianificando le missioni con equipaggio umano per Marte

Durante la GLEX 2021 (Global Space Exploration Conference), diverse nazioni hanno mostrato le ultime novità nel campo dell'esplorazione spaziale. Per esempio sono stati annunciati i piani per la base lunare russo-cinese ma si è guardato anche oltre, a Marte. Il futuro se nel prossimo futuro si continuerà a utilizzare rover come Zhurong o Perseverance, il passaggio successivo sarà la presenza umana.

La Cina ha presentato il proprio programma per l'esplorazione attraverso missioni con equipaggio del Pianeta Rosso che passerà attraverso diversi passaggi e si concretizzerà nei prossimi anni (se tutto andrà come previsto). Ecco quello che sappiamo fino a questo momento.

La Cina punta all'esplorazione umana di Marte

La prima fase dell'esplorazione sarà compiuta con robot che permetteranno di raccogliere dati e formare una conoscenza adatta alla sopravvivenza su Marte. Come per la missione congiunta ESA/NASA, anche la CNSA punta a riportare campioni di suolo lunare sulla Terra in maniera automatizzata. Ci saranno poi missioni dedicate a conoscere quali risorse che si trovano sul pianeta potranno essere impiegate per la costruzione di una base marziana.

La seconda fase prevede una prima parte dove ci saranno missioni che orbiteranno intorno al pianeta, una seconda fase con la discesa sul suolo marziano e una terza fase dove inizierà la costruzione della base sulla superficie. Un'ultima fase sarà quella di "realizzare" un'economia sostenibile per il sistema Terra-Marte.

La realizzazione del progetto di esplorazione marziana

Sia per la fase di esplorazione robotica che di esplorazione umana sarà necessario utilizzare nuovi vettori pesanti come Lunga Marcia 8 o Lunga Marcia 9. Per quanto riguarda le missioni con equipaggio si potrà contare su soluzioni che si potranno rifornire in orbita terrestre così da aumentare la loro autonomia (un'idea che già SpaceX starebbe pensando di realizzare con Starship).

Verranno inviate più missioni "cargo" che lander adatti a ospitare l'equipaggio sia per l'atterraggio che per la ripartenza dalla superficie di Marte. La propulsione sarà nucleare termica e nucleare elettrica (una strada che Russia e USA stanno pensando di sfruttare) con motori che genereranno 100 kN di spinta. Il carico utile raggiungerà 206 tonnellate per la versione cargo e 65 tonnellate per quella con equipaggio.

Quando l'esplorazione del Pianeta Rosso diventerà "routine" ci potrà essere una stazione spaziale che si inserirà tra l'orbita terrestre e quella marziana. Questa permetterà di rendere i viaggi più semplici e fare rifornimento "a metà strada". Chiaramente si tratta di un progetto "di massima" e molte tecnologie dovranno essere sviluppate e implementate. La Luna rimane l'obiettivo di più facile portata e permetterà di sperimentare parte della strumentazione che poi servirà per l'esplorazione marziana.