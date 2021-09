La Cina potrebbe sviluppare la sua versione del drone marziano NASA Ingenuity

Se una cosa funziona perché non prendere qualche spunto? Come sappiamo, il drone marziano NASA Ingenuity ha raggiunto traguardi ben oltre le aspettative iniziali stupendo gli stessi ingegneri del JPL. Il piccolo elicottero ha raggiunto ben dodici voli nella tenue atmosfera marziana e punta a fare ancora meglio.

Forse è proprio per questo motivo che la Cina (e in particolare il National Space Science Center) avrebbe approvato un progetto per la realizzazione di un drone molto simile a quello del JPL. Le specifiche complete non sono ancora disponibili pubblicamente ma le prime immagini lasciano pensare che ci sia stata una buona di "ispirazione".

Dalla Cina un drone molto simile a NASA Ingenuity, per Marte

Secondo quanto riportato in un nuovo documento pubblicato in queste ore e scoperto (con non poca sorpresa da Andrew Jones), la CAS avrebbe approvato il 20 Agosto lo sviluppo del drone simile a NASA Ingenuity per alcune delle scelte di design e funzionalità.

Lo scopo sarebbe quello di avere un dispositivo in grado di volare sulla superficie di Marte per raccogliere informazioni di vario genere. Come sappiamo, NASA Ingenuity è il primo modello di questo tipo, tanto che è indicato come un dimostratore tecnologico (e che non è stato fornito di alcuno strumento scientifico).

Il drone marziano NASA Ingenuity mentre era ancora sulla Terra

Visti gli ottimi risultati ottenuti dal JPL, in Cina devono aver pensato di poter trarre ispirazione e migliorarne parte della componentistica. Per esempio questo drone marziano potrà contare sull'integrazione di uno spettrometro di dimensioni ridotte. Si tratta quindi di un'evoluzione di quanto può fare attualmente Ingenuity (che ha "solo" due fotocamere, una in bianco e nero per la navigazione e una a colori da 13 MPixel).

Come nel caso di NASA Ingenuity, anche qui troviamo quattro zampe, uno chassis cubico dove sono contenute batterie e computer mentre nella zona superiore ci sono due eliche che sembrano di dimensioni analoghe a quelle del modello del JPL. Non è ancora chiaro quando e se lo vedremo volare, ma sicuramente il drone marziano cinese sarà un altro dispositivo che potrebbe avere il successo del rover Zhurong, attualmente su Marte.