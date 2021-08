Il rover cinese Zhurong ha raggiunto i 1064 metri su Marte, continua l'esplorazione

Circa una settimana fa abbiamo scritto del completamento della missione primaria del rover cinese Zhurong. Considerando le ottime condizioni in cui si trova il dispositivo, alla CNSA hanno deciso di continuare l'esplorazione di Utopia Planitia grazie ai suoi strumenti scientifici e continuandosi a muovere in direzione Sud.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

Attualmente il rover marziano ha percorso 1064 metri (al 30 Agosto) mentre una settimana fa era ancora intorno ai 900 metri, mentre all'inizio del mese era a quota 700 metri e all'inizio di Luglio era a 300 metri. Con la fine di Agosto il rover ha compiuto anche i suoi primi 100 giorni su Marte. Si tratta di un traguardo notevole considerando che si tratta del primo tentativo per l'agenzia spaziale cinese dimostrando tutta la sua capacità (anche grazie alle informazioni raccolte con le missioni lunari).

Attualmente non sappiamo ancora quali sono i dati raccolti dal rover nel suo cammino sul Pianeta Rosso. Per qualche mese infatti i dati saranno a disposizione solamente di alcuni istituti di ricerca cinesi. In futuro invece i dati saranno divulgati e liberamente accessibili da parte di tutta la comunità scientifica internazionale aprendo così la possibilità al rilascio di nuovi studi.

Secondo quanto riportato, il rover cinese Zhurong "è in buone condizioni e dispone di energia sufficiente". Ricordiamo che questo dispositivo sfrutta pannelli solari e non un RTG come Curiosity e Perseverance, questo potrebbe porre dei limiti quando la polvere marziana inizierà ad accumularsi riducendo la potenza disponibile (come già accaduto a InSight della NASA). Dirigendosi verso Sud, lo scopo sarà quello di raggiungere una zona che un tempo era costiera per raccogliere informazioni e dati scientifici.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione (fonte)

Per quanto riguarda invece la sonda Tianwen-1, questa è in orbita da 403 giorni a una distanza di 392 milioni di chilometri dalla Terra. I due dispositivi lavorano congiuntamente per alcune ricerche (come un magnetometro installato su rover e orbiter). Tianwen-1 ha anche catturato nuove immagini ad alta risoluzione della zona nella quale si trova il rover.

CNSA ha anche ricordato, ancora una volta, che quando il Sole si interporrà tra Marte e Terra (impedendo le comunicazioni), sia Tianwen-1 che Zhurong saranno messi in "modalità sicura" per poi essere risvegliati quando le posizioni relative dei pianeti cambieranno. Per ricordare il successo della missione, sono anche state coniate monete commemorative che immortalano il rover, il lander e l'orbiter.