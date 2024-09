La Cina conferma che la missione Tianwen-3, per riportare dei campioni da Marte, partirà nel 2028

La missione congiunta NASA-ESA Mars Sample Return per riportare i campioni raccolti dal rover statunitense Perseverance da Marte sulla Terra si trova di fronte a grandi difficoltà. A causa dei costi e della complessità tecnica, attualmente l'agenzia spaziale statunitense l'ha posticipata a data da definirsi in cerca di un aiuto dai partner commerciali. La Cina invece ha confermato durante la conferenza sull'esplorazione dello spazio profondo (Tiandu ad Huangshan) che Tianwen-3 sarà lanciata nel 2028.

A parlarne è stato Liu Jizhong, a capo della missione, indicando come il lancio è attualmente previsto tra novembre e dicembre 2028 con atterraggio su Marte tra agosto e settembre 2029. I campioni marziani arriveranno poi sulla Terra a luglio 2031, se tutto andrà come programmato. Si tratterebbe di una dimostrazione ingegneristica e scientifica importante in quanto l'umanità non è ancora riuscita a riportare campioni da un altro pianeta ma "solamente" da satelliti (Luna) o da asteroidi (Ryugu, Bennu, Itokawa).

Decollare da un corpo con la gravità di un pianeta, anche se inferiore a quella della Terra, è un compito complesso e richiede grandi capacità di sviluppo. La Cina con CNSA e CMSA ha già dimostrato di riuscire a portare a compimento missioni complesse come Chang'e-5, Chang'e-6, la stazione spaziale Tiangong e la missione marziana Tianwen-1.

Tianwen-3 sfrutterà un design simile a Mars Sample Return, anche se con alcune semplificazioni. Ci sarà un lander marziano che raccoglierà i campioni nelle zone limitrofe all'atterraggio, dal lander partirà poi un razzo che entrerà in orbita intorno a Marte, con una capsula sigillata contenente i campioni, che sarà raccolta da un orbiter. L'orbiter poi rientrerà verso la Terra e rilascerà la capsula che rientrerà nell'atmosfera terrestre per essere raccolta.

Tianwen-2, che verrà lanciata nel 2025, sarà invece pensata per raccogliere campioni da un asteroide mentre Tianwen-4 (che decollerà nel 2030) punterà in direzione dei giganti gassosi e in particolare di Giove e dei suoi satelliti.