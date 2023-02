Il telescopio spaziale James Webb ha individuato un asteroide sconosciuto in precedenza

Non solo lontanissime galassie o esopianeti, il telescopio spaziale James Webb è anche in grado di osservare oggetti all'interno del Sistema Solare. Alcune dimostrazioni sono state date in passato catturando i dati dello scontro tra la sonda DART e l'asteroide Dimorphos ma anche pianeti come Nettuno, Marte o Giove. Recentemente il JWST ha osservato per la prima volta un nuovo asteroide.

Illustrazione artistica del nuovo asteroide

Conoscere asteroidi e comete che viaggiano all'interno del Sistema Solare è un dato importante in quanto permette da un lato di ricostruire la sua creazione ed evoluzione, mentre dall'altro consente di sapere se un potenziale oggetto pericoloso è in rotta di collisione con il nostro Pianeta o lo potrà essere nei prossimi anni. Webb si aggiunge quindi ad altri strumenti per scoprire e caratterizzare questo genere di oggetti, anche di dimensioni relativamente contenute (e quindi più sfuggenti). Questo è quello che sappiamo.

Il telescopio spaziale James Webb e l'asteroide individuato recentemente

Secondo quanto riportato congiuntamente da NASA, ESA e CSA, la scoperta dell'asteroide è da considerarsi "fortuita" in quanto non preventivata all'interno delle operazioni in corso in quel momento. In particolare sono stati impiegati i dati di calibrazione di MIRI (Mid-InfraRed Instrument) trovando casualmente l'asteroide. Non è solo aver trovato un nuovo oggetto ma questo potrebbe essere il più piccolo mai osservato dal JWST.

La rilevazione dell'asteroide 1998 BC1

Le prime stime, grazie ai dati del telescopio spaziale James Webb raccolti intorno a metà del 2022, riportano come questo asteroide potrebbe avere dimensioni di 100 - 200 metri e si trova nella fascia principale che si trova tra Marte e Giove (al momento dell'osservazione era nella zona interna a circa 100 milioni di chilometri). Ci sono moltissimi oggetti di questo tipo e attualmente se ne conoscono circa 1,1 milioni.

I dati relativi al nuovo asteroide, da confermare

Thomas Müller (astronomo del Max Planck Institute) ha dichiarato "noi - in modo del tutto inaspettato - abbiamo rilevato un piccolo asteroide nelle osservazioni di calibrazione di MIRI pubblicamente disponibili. Le misurazioni sono alcune delle prime misurazioni MIRI per il piano dell'eclittica e il nostro lavoro suggerisce che molti nuovi oggetti verranno rilevati con questo strumento". Bryan Holler (dell'STScI) ha aggiunto "questo è un risultato fantastico che evidenzia le capacità di MIRI di rilevare in modo fortuito un asteroide di dimensioni precedentemente non rilevabili nella fascia principale. Le ripetizioni di queste osservazioni sono in fase di programmazione e ci aspettiamo nuovi asteroidi in quelle immagini!".

Uno degli obiettivi della calibrazione di MIRI era 1998 BC1, un altro asteroide già noto in precedenza (scoperto nel 1998). Nonostante alcune difficoltà nelle osservazioni, i dati raccolti sono stati importanti. La speranza è che questa tecnica combinata con osservazioni vicine al piano dell'eclittica del Sistema Solare possa rilevare nuovi asteroidi, anche di piccole dimensioni, finora sconosciuti.