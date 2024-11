Il sesto lancio del razzo spaziale SpaceX Starship potrebbe essere il 18 novembre

Negli scorsi giorni abbiamo scritto di alcune novità relative allo Human Landing System (HLS) che la NASA intende utilizzare per riportare l'essere umano sulla superficie della Luna. Si tratterà di una versione modificata del grande razzo spaziale completamente riutilizzabile SpaceX Starship che ha completato il suo quinto tentativo di lancio nella prima metà di ottobre con IFT-5. Come già scritto in precedenza, la società di Elon Musk si era mossa "d'anticipo" per iniziare i test per le unità Ship 31 e Super Heavy Booster 13 che saranno impiegate durante il sesto tentativo di lancio del vettore statunitense, IFT-6 (Integrated Flight Test).

Con Ship 31 e Super Heavy Booster 13 che hanno già superato i test e con il successo di IFT-5 che non ha quindi imposto un'indagine da parte dell'FAA, muoversi verso il sesto volo del razzo spaziale è stato decisamente più semplice, tanto che SpaceX ha annunciato che IFT-6 potrebbe avvenire il 18 novembre. La società ha pubblicato un video che riassume quanto fatto durante IFT-5 dichiarando anche quali saranno le novità per il sesto lancio.

Il sesto lancio di SpaceX Starship potrebbe essere il 18 novembre

Secondo quanto riportato da SpaceX, la data scelta è il 18 novembre con la finestra di lancio di 30 minuti che si aprirà alle 23:00 (ora italiana). La società ha voluto ricordare come con IFT-5 si sono raggiunti risultati importanti sulla strada del completo riutilizzo del razzo spaziale con la cattura di Super Heavy grazie alle "bacchette" di Mechazilla e con l'ammaraggio di Ship in una zona precisa dell'Oceano Indiano.

Con IFT-6 ci saranno alcune novità rispetto a IFT-5. Stando a SpaceX per il sesto lancio di Starship si punterà ancora a catturare Super Heavy grazie alla torre di lancio di Boca Chica (Texas) mentre Ship proverà ad accendere un motore mentre si trova nello Spazio. Con lo stadio superiore verranno anche provate nuove tecnologie per lo scudo termico oltre a modifiche di traiettoria per il rientro. In particolare verranno provati nuovi materiali ablativi/protettivi, saranno rimosse alcune piastrelle isolanti nelle zone nelle quali sarà previsto il contatto con le "bacchette" in futuro e l'angolo di attacco sarà più elevato durante il rientro per provare l'efficacia dei flap.

Anche in questo caso Ship 31 non verrà recuperata ed è previsto l'ammaraggio nell'Oceano Indiano. Cambiando l'orario di lancio sarà possibile avere video migliori del rientro, secondo quanto dichiarato da SpaceX.

La società ha dichiarato che il recupero dello stadio superiore potrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Sappiamo anche, grazie a una conversazione tra il team di ingegneri e Musk (impegnato in una partita a Diablo in streaming), che durante il recupero di Super Heavy 12 è mancato un secondo, letteralmente, al termine delle operazioni e a far distruggere il booster lontano dalla torre di lancio. Fortunatamente le cose sono andate diversamente e il primo stadio è stato recuperato, come previsto.

Starship per IFT-6 è stata aggiornata dal punto di vista dell'hardware e del software con nuovi sistemi di ridondanza ai sistemi propulsivi di Super Heavy. La resistenza strutturale è stata migliorata mentre lo svuotamento dei serbatoi dopo il recupero sarà più veloce.

Anche in questo caso, se il booster dovesse subire danni o non essere efficiente durante il rientro, verrà fatto ammarare nel Golfo del Messico evitando di colpire accidentalmente le strutture di terra. Questa sarà l'ultima Starship della prima generazione. La prossima, composta da Ship 33 e Super Heavy Booster 14, con la prima che sarà più alta di circa 2 metri rispetto a Ship 31.