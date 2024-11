SpaceX Starship: come potrebbero essere gli interni del lander lunare per Artemis

Negli scorsi giorni abbiamo scritto di come la NASA sia giunta a una probabile causa per quanto riguarda il danneggiamento dello scudo termico della capsula Orion utilizzata nella missione Artemis I. Questo apre scenari futuri un po' più incoraggianti per la possibilità di riuscita del programma Artemis di riportare l'essere umano sulla Luna entro il 2030 (in corsa con la Cina). Un altro punto importante sarà lo sviluppo del lander lunare per la missione Artemis III che utilizzerà una variante di SpaceX Starship senza scudo termico e senza alette e con supporti per l'atterraggio.

Dopo l'incoraggiante successo di IFT-5 con il corretto ammaraggio di Ship e la cattura di Super Heavy ora si guarda a IFT-6 che potrebbe avvenire entro la fine dell'anno con l'ultima Ship di prima generazione per poi passare a quelle di seconda generazione. Sia Super Heavy Booster 13 che Ship 31 hanno già eseguito gli static fire mentre Ship 33 (la prima unità di seconda generazione) ha iniziato i test preliminari nel sito di Massey per un lancio non prima del prossimo anno quando ci sarà una buona produzione dei motori Raptor 3.

Lo Human Landing System (o più semplicemente HLS), come scritto sopra, sarà una versione modificata di Starship che incorporerà supporti per l'atterraggio, non ci sarà scudo termico e non ci saranno le alette ma avrà al suo interno spazio per quattro astronauti con sistemi di supporto vitale, ascensore per raggiungere la superficie della Luna e proseguire l'esplorazione del nostro satellite naturale.

SpaceX Starship: come potrebbe essere l'interno del lander lunare

Negli scorsi giorni Tom Bickmore ha spiegato su X com'è attualmente impostato il prototipo dello Human Landing System. Bickmore ha potuto visitare il mockup in quanto è un insegnante che ha tenuto un corso in agosto in una scuola privata nella quale sono presenti molti figli di dipendenti di SpaceX (avendo così un accesso "privilegiato").

I render di TheSpaceEngineer basati sulle parole di Bickmore (fonte)

Essendo una versione non definitiva molto c'è ancora da fare e molto verrà cambiato prima della versione che effettivamente volerà verso la Luna, ma la descrizione permette di farsi una prima idea di quello che potremo vedere in futuro.

Alcuni degli allestimenti sono inseriti in un mockup presente a Boca Chica (Texas) mentre altri sono in fase di studio in altri siti di SpaceX. Secondo quanto riportato da Bickmore all'interno di HLS sono attualmente presenti quattro cuccette per l'equipaggio simili a quelle della ISS ma posizionate in orizzontale. Queste strutture possono dare la giusta privacy ai membri dell'equipaggio e una soluzione di questo tipo permette di produrne molte in serie (tanto che in uno schema mostrato ce n'erano venti disposte ad anello).

Attualmente Starship come Human Landing System prevede due piani ma bisogna considerare che potrebbero essercene di più nella versione finale oltre alla presenza nella zona superiore dei due header tank (ossigeno e metano) che occuperanno parte dello spazio disponibile e non presenti nel mockup.

Al primo piano è presente anche uno spazio dedicato alla pulizia e ai servizi igienici per l'equipaggio mentre il sistema di supporto vitale è posizionato al piano inferiore al quale si accede con una scala posizionata centralmente. Lo spazio disponibile tra il pavimento del piano superiore e la sommità dovrebbero esserci circa 12 metri.

Un video del 2020 dove si può notare una delle cuccette per astronauti (fonte)

Non mancano zone per riporre strumenti ed effetti personali e attualmente il mockup non prevede un airlock che però sarà sicuramente presente nella versione finale. Gli astronauti si sistemeranno su quattro poltrone reclinate con schermi touch che attualmente hanno un design simile a quelle di Crew Dragon. Una volta che lo studio preliminare sarà terminato e si avvicinerà il lancio di Artemis III è molto probabile che la NASA e SpaceX rilasceranno ulteriori informazioni in merito con immagini chiare dell'hardware definitivo.