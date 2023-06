Gli astronauti cinesi di Shenzhou-15 sono rientrati sulla Terra dopo mesi nello Spazio

Negli scorsi giorni avevamo scritto di come nello Spazio (e in orbita intorno alla Terra) ci fossero ben 17 astronauti. Un record assoluto durato però solo alcune ore e dovuto all'avvicendamento degli equipaggi a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong e alla partenza dell'equipaggio di astronauti privati Ax-2 di Axiom Space di rientro dopo circa 8 giorni in orbita. A breve distanza di tempo anche i tre membri della missione cinese Shenzhou-15 sono rientrati sulla Terra dopo alcuni mesi nello Spazio.

Queste partenze (e nessun nuovo arrivo previsto a breve) ha fatto scendere il conteggio complessivo degli astronauti nello Spazio a "sole" 10 persone. Come scritto, in un futuro prossimo il conteggio potrebbe schizzare molto più in alto grazie all'arrivo delle nuove stazioni spaziali commerciali e missioni private in orbita bassa terrestre o in orbita lunare, oltre alle missioni Artemis (e a quelle del programma cinese). Indicativamente un primo salto ci sarà tra il 2027 e il 2030 per poi crescere con il passare del tempo.

I taikonauti di Shenzhou-15 sono rientrati sulla Terra

Con l'arrivo del nuovo equipaggio di Shenzhou-16 e il rituale passaggio di consegne con i precedenti occupanti della CSS, la missione Shenzhou-15 è volta al termine poco dopo. I tre membri dell'equipaggio sono rientrati correttamente il 4 giugno alle 0:33 (ora italiana) nella zona di atterraggio di Dongfeng.

Quando erano le 5:42 (ora locale), il modulo orbitale e il modulo di ritorno si sono separati con successo permettendo alla capsula di prepararsi correttamente al rientro orbitale. Nelle fasi successive, per proteggersi dal "caldo rientro" verso la terraferma, la capsula ha rallentato correttamente separandosi poi dal modulo con i propulsori e predisponendo le fasi di atterraggio.

La squadra di ricerca e soccorso è arrivata poco dopo sul sito dell'atterraggio per estrarre gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-15 dall'interno della capsula. Gli astronauti, secondo quanto riportato, erano in buone condizioni di salute dopo i mesi passati nello Spazio (il lancio è avvenuto alla fine di novembre 2022).

I tre astronauti, Fei Junlong (comandante), Deng Qingming e Zhang Lu, hanno completato una serie di esperimenti in microgravità, svolto quattro attività extraveicolari (EVA) completando con successo l'installazione di una pompa all'esterno della cabina, l'installazione e il collegamento di cavi trasversali e piattaforma di esposizione del carico esterno oltre ad altri compiti non noti. Ora ai tre membri dell'equipaggio toccherà un periodo di riabilitazione e una serie di esami medici per garantirne la salute. Ricordiamo che la Cina ha intenzione di far sbarcare un equipaggio sulla superficie lunare entro il 2030, secondo i piani, ma non abbandonerà comunque lo sviluppo della CSS.