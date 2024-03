Elon Musk parla nuovamente delle future versioni di SpaceX Starship

Il 14 marzo si è tenuto il terzo tentativo di lancio di SpaceX Starship (IFT-3) a meno di un anno dal primo tentativo che si era tenuto invece nella seconda metà di aprile 2023. Come sappiamo, rispetto a IFT-1 e IFT-2 ci sono stati molti miglioramenti e pur non completando la missione, sia Super Heavy che Ship (Booster 10 e Ship 28), rispettivamente il primo stadio e il secondo stadio, si sono comportati meglio dei precedenti lanci con il primo che ha completato l'ascesa con 33 motori Raptor 2 attivi, superando l'hot staging ed effettuando le manovre per il rientro verso il Golfo del Messico.

Super Heavy è arrivato ad alcune centinaia di metri dalla superficie del mare quando poi è avvenuta un'esplosione prima di quanto previsto dalla missione ufficiale ma ben oltre quanto visto nei precedenti tentativi. Ship 28 invece è riuscita a raggiungere lo Spazio, si è spostata per centinaia di chilometri in volo suborbitale effettuando diversi test (come l'apertura del portellone del carico utile e il trasferimento di propellente).

Ship 28 non è riuscita a resistere al rientro atmosferico e ad arrivare integra vicino alla superficie dell'Oceano Indiano. I motori non si sono riaccesi per cause ancora da determinare e c'è stata un'evidente perdita d'assetto che, nelle fasi finali, ha esposto la zona senza piastrelle isolanti al calore del plasma che si è generato arrivando negli strati più densi dell'atmosfera.

Elon Musk negli scorsi giorni ha parlato di quale sarà il futuro di Starship e di SpaceX. Secondo Musk la prima versione (V1) del razzo spaziale, in modalità non riutilizzabile, può portare fino a 200 tonnellate di carico utile. In passato si era parlato anche di una versione evoluta e lo stesso Musk ha aggiunto che la terza versione (V3) potrà trasportare un carico utile di 200 tonnellate in versione riutilizzabile e circa 400 tonnellate quando non riutilizzabile.

Per farlo saranno necessari alcuni aggiornamenti a Starship con l'altezza che crescerà di altri 20 metri o 30 metri (attualmente è alta circa 121 metri, 50 metri per Ship e 70 metri per Super Heavy) mentre motori aggiornati, probabilmente Raptor 3, permetteranno una spinta aggiuntiva e superiore a quella attuale fino a 10 mila tonnellate. Musk ha poi aggiunto che una Starship (senza equipaggio) potrebbe essere su Marte entro cinque anni per dimostrare come il veicolo sia in grado di rivoluzionare l'esplorazione spaziale, non solo quella in orbita bassa terrestre o lunare. Non sempre le tempistiche citate da Musk coincidono con quanto avverrà realmente (spesso citato come Elon-Time) e gli imprevisti in un progetto così complesso sono molti, portando ovviamente a ritardi nello sviluppo. Nonostante tutto questo vettore pesante potrebbe essere effettivamente rivoluzionario se manterrà le promesse cambiando il modo di accedere allo Spazio.