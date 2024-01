Chang'e-6: la Cina si prepara a lanciare un lander che preleverà campioni sul lato nascosto della Luna

In questi giorni si è parlato diffusamente di Luna a causa della sfortunata avventura del lander lunare commerciale statunitense Astrobotic Peregrine. Nel corso di quest'anno ci saranno però altre missioni che puntano verso il nostro satellite naturale compresa Chang'e-6 che cercherà per la prima volta di riportare dei campioni di regolite lunare prelevata dal lato nascosto della Luna.

Il lancio della missione è previsto entro la prima metà dell'anno e sarà molto simile alla precedente Chang'e-5 che ha riportato con successo dei campioni di regolite dal lato visibile dalla Terra della Luna. Sul lato nascosto invece è ancora attiva la missione Chang'e-4 che prevede un lander e un rover (Yutu-2) anche se le informazioni diffuse dalla CNSA si sono fatte via via sempre meno frequenti. Queste missioni permetteranno da un lato di conoscere meglio il nostro satellite dall'altro di migliorare le capacità tecniche e tecnologiche cinesi nell'esplorazione spaziale in vista dell'allunaggio umano (che potrebbe avvenire entro il 2030).

Chang'e-6: la missione verso il lato nascosto della Luna

I componenti della missione Chang'e-6 sono arrivati negli scorsi giorni allo Wenchang Space Launch Center, come dichiarato dalla stessa CNSA. Il trasporto è avvenuto grazie a due aeroplani militari Antonov An-124 e Xian Y-20 con il trasporto che poi è avvenuto su gomma fino allo spazioporto cinese.

Ora la sonda spaziale sarà assemblata e dovrà affrontare una serie di controlli prelancio mentre in futuro dovrebbe essere consegnato il razzo spaziale Lunga Marcia 5 che la porterà in orbita. La sonda utilizzata per Chang'e-6 è costituita da un orbiter, un lander, un modulo di risalita e un modulo di rientro. Per quanto diversi rispetto alle soluzioni che saranno utilizzate per l'esplorazione umana, serviranno comunque ad acquisire informazioni utili anche da questo punto di vista.

Dopo che la sonda avrà raggiunto l'orbita lunare ci sarà la separazione dell'orbiter e del modulo di rientro che rimarranno in orbita mentre il lander e un modulo di risalita punteranno verso la superficie lunare. Le operazioni sul lato nascosto sono complesse in quanto non può avvenire la comunicazione diretta con la Terra ma è sempre necessario passare attraverso altri satelliti in orbita lunare come Queqiao-2. La durata complessiva della missione dovrebbe essere di 53 giorni.

Interessante notare che la CNSA sarà supportata, per alcuni strumenti scientifici, anche da agenzie europee. L'Italia ha realizzato un retroriflettore laser passivo mentre il Pakistan il Cubesat ICUBE-Q. La Francia fornirà il Detection of Outgassing RadoN. Svezia ed ESA hanno realizzato lo strumento Negative Ions at the Lunar Surface.