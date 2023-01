Il rover Yutu-2 della missione cinese Chang'e-4 continua l'esplorazione della Luna

È passato quasi un anno da quando scrivemmo l'ultima volta del rover cinese Yutu-2 della missione Chang'e-4 che si trova attualmente sulla faccia nascosta della Luna. Una missione decisamente impegnativa per la CNSA (agenzia spaziale cinese) che sarebbe dovuta durare solamente pochi mesi ma che invece sta continuando a dimostrare le capacità costruttive della nazione asiatica (dopo il successo di Chang'e-5).

Una fotografia del 2019 del rover cinese

A gennaio 2022 l'occasione di parlare del rover cinese fu quella di mostrare nuove immagini ravvicinate di "una struttura" (chiamata mystery hut) che aveva destato lo stupore degli scienziati e degli ingegneri. Infatti inizialmente sembrava avere una forma decisamente insolita, anche se poi si è scoperto essere una normalissima roccia lunare che i cinesi hanno ricondotto alla somiglianza con un coniglio. Gli aggiornamenti da parte della CNSA sulla missione Chang'e-4 non sono stati particolarmente frequenti e gli ultimi risalgono a settembre 2022. Ora sono state rilasciate ulteriori informazioni.

Il rover cinese Yutu-2 ha raggiunto i 1445 metri sulla faccia nascosta della Luna

Il 6 gennaio 2022 il rover Yutu-2 aveva raggiunto i 1003,9 metri dal lander. Nell'aggiornamento di settembre dello stesso anno invece la distanza percorsa era salita a 1300 metri circa. Secondo l'agenzia di notizie CGTN invece a dicembre 2022 la distanza era cresciuta a 1445 metri (anche se sui social cinesi le informazioni riportato 1455 metri).

Pur non sembrando molto, anche in confronto a rover più complessi come Perseverance (che ha toccato 13,95 km in meno tempo, su Marte), bisogna considerare che questo rover è più piccolo, meno complesso, meno costoso e con una struttura in grado di muoversi solo pochi metri alla volta. Inoltre la missione avrebbe dovuto essere completata in tre mesi, ma è riuscita a resistere molto di più sulla faccia nascosta della Luna.

Chang'e-4 infatti è atterrata il 3 gennaio 2019 nel cratere di Von Karman. Ben quattro anni fa. Essere sulla faccia non visibile da Terra impone una strategia diversa rispetto ad altre missioni ed è sempre necessario un satellite che funga da ponte tra il rover e il centro di controllo. Questo compito è svolto da Queqiao (che significa "ponte di gazze") che ha un'orbita di tipo halo (ad alone) intorno al punto L2 di Lagrange nel sistema Terra-Luna.

Attualmente l'agenzia spaziale non ha rilasciato nuove immagini catturate dalla fotocamera panoramica di Yutu-2, invece è disponibile il percorso sulla superficie lunare. Questa missione, insieme a quelle future del programma Chang'e serviranno a raccogliere informazioni per sviluppare la base di ricerca internazionale con partner come la Russia. Il suo completamento è previsto nel 2035 mentre intorno al 2030 potrebbe avvenire il primo allunaggio con equipaggio umano da parte della Cina.