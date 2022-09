Luna: i cinesi scoprono un nuovo minerale e studiano l'elio-3 per la fusione nucleare

La missione cinese Chang'E-5 non ha scoperto solo la presenza di molecole di acqua sulla Luna, ma anche un nuovo minerale, un cristallo trasparente ribattezzato Changesite-(Y), ma ha anche approfondito la possibilità di usare l'elio-3 come combustibile per la fusione nucleare. A darne l'annuncio la China National Space Administration e la China Atomic Energy.

La Changesite-(Y) è stato definito dall'agenzia cinse Xinhua "una specie di cristallo colonnare trasparente e incolore. È stato scoperto da un'analisi delle particelle di basalto lunare da parte di un gruppo di ricerca del Beijing Research Institute of Uranium Geology, una sussidiaria della China National Nuclear Corporation".

Il campione analizzato è stato rintracciato in 1,73 chilogrammi di campioni lunari riportati sulla Terra due anni fa. Si tratta di una singola particella di cristallo con un raggio di circa 10 micron. La Changesite-(Y) è il sesto minerale scoperto sulla Luna da quando l'uomo vi ha messo piede.

Le analisi svolte dai ricercatori cinesi hanno anche prodotto dati sulla concentrazione di elio-3 nella polvere lunare, consentendo la deduzione dei "parametri di estrazione" necessari per raccogliere questo isotopo dai campioni restituiti. L'elio-3, formato da due protoni e un solo neutrone, e unico isotopo stabile che abbia più protoni che neutroni, è considerato un potenziale combustibile promettente per la fusione nucleare.

Formato da due protoni e un solo neutrone, e unico isotopo stabile che abbia più protoni che neutroni, l'elio-3 in teoria permette una reazione di fusione deuterio/elio-3 in grado di liberare 164,3 megawattora di energia per grammo di elio-3 e, soprattutto, né l'elio-3 né i suoi prodotti di reazione sono radioattivi, facilitando la gestione delle scorie.

Il problema è che un reattore a fusione di elio-3 deve funzionare a temperature molto più elevate rispetto a un reattore al trizio e l'elio-3 è estremamente raro e difficile da isolare sulla Terra, tanto che se ne ricavano circa 15 chilogrammi all'anno principalmente dal decadimento del trizio delle testate nucleari.

Usato dagli Stati Uniti nei rivelatori di neutroni che scansionano materiali nucleari alle frontiere, l'elio-3 ha raggiunto sulla scorta della domanda e della scarsità i 17.500 dollari al grammo, ma poiché la domanda dovrebbe crescere in futuro, in molti ritengono che prima o poi si dovrà procedere all'estrazione lunare.

La superficie del nostro satellite dovrebbe contenere fino a 1,1 milioni di tonnellate di elio-3. Secondo l'International Policy Digest, si parla di circa 1,5 milioni di miliardi di dollari e, secondo il capo del Programma di esplorazione lunare cinese Ouyang Ziyuan, "ogni anno, tre missioni dello space shuttle potrebbero portare abbastanza carburante per tutti gli esseri umani in tutto il mondo".

Tra dire e il fare ci sono lo Spazio e i costi astronomici di dare il via a un'operazione mineraria sulla Luna. Si parla, infatti, di processare 150 tonnellate di regolite per ottenere 1 grammo di elio-3. A questo si aggiungono i costi per riportare l'elio-3 sulla Terra.