Twitch alla ricerca della sostenibilità dei conti: licenziati più di 500 dipendenti

Twitch ha annunciato che licenzierà oltre 500 dipendenti, circa il 35% dell'intera forza lavoro. A darne notizia Dan Clancy, CEO della società controllata da Amazon.

"Oggi ho una notizia incredibilmente difficile da condividere. Come tutti sapete, nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente per gestire la nostra attività nel modo più sostenibile possibile. Sfortunatamente, abbiamo ancora del lavoro da fare per ridimensionare la nostra azienda e mi dispiace dover condividere che stiamo compiendo il passo doloroso di ridurre il nostro organico di poco più di 500 persone".

Nelle parole di Clancy emerge che Twitch è cresciuta troppo, senza incamerare quanto previsto. "Da qualche tempo l'organizzazione è stata dimensionata in base a dove ci aspettavamo ottimisticamente che l'attività sarebbe stata tra 3 o più anni, non a dove siamo oggi".

"Come molte altre aziende nel settore tecnologico, stiamo ora dimensionando la nostra organizzazione in base all'attuale portata del nostro business e alle previsioni prudenti su come prevediamo di crescere in futuro".

Amazon ha acquisito Twitch nel 2014 per 970 milioni di dollari e, da allora, la piattaforma è diventata sempre più importante e diffusa, tanto che lo scorso anno ha versato oltre 1 miliardo di dollari nelle tasche degli streamer.

La nuova sforbiciata rientra in un ristrutturazione che Amazon sta compiendo dal post pandemia, dove il boom del digitale, in ogni sua forma, l'aveva portata a incrementare le assunzioni. Il colosso ha varato una ristrutturazione che ha coinvolto circa 27 mila dipendenti in totale. Oltre a Twitch, Amazon starebbe tagliando diverse centinaia di posizioni in Prime Video e MGM Studios.