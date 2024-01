Medion E15443: nuovo laptop con applicazioni AI grazie ai moderni processori Intel Core Ultra

Medion ha scelto il CES di Las Vegas per il lancio di Medion E15443 AI-powered, un nuovo laptop sviluppato in collaborazione con Intel. Attraverso il processore Intel Core Ultra questo computer portatile promette di rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutti, aprendo le porte a un futuro in cui l'AI sarà parte integrante della nostra vita quotidiana, sia a casa che in movimento.

La vera rivoluzione dei processori Intel Core Ultra sta nell'integrazione di funzioni AI avanzate che aprono le porte a diverse nuove possibilità. Questi processori supportano oltre 100 applicazioni AI diverse, creando un vasto ecosistema di app AI. La potenza computazionale avanzata e l'intelligenza artificiale potenziata si traducono in tempi di editing e generazione di immagini significativamente più veloci.

Il laptop AI-powered Medion da 15,6 pollici è dotato di un processore Intel Core Ultra 5 125H, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM DDR5 che operano fino a 4,800 MHz, display Full HD e altoparlanti audio ad alta definizione. Secondo Medion, questo laptop dispone di una batteria in grado di garantire fino a 10 ore di autonomia, mentre la parte grafica è affidata alla scheda video integrata Intel Arc Graphics, anch'essa basata sull'intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, il portatile è dotato di una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, due USB 3.2 Gen1 Type-A, una USB 2.0 Type-A e una HDMI. Inoltre, dispone di un lettore memory card microSD.

Medion E15443 (MD62621) sarà disponibile a partire da gennaio 2024, al prezzo consigliato di € 799,00. Inoltre, l'azienda prevede di lanciare ulteriori laptop con processori Intel Core Ultra nel corso della prima metà dell'anno.