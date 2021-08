Blue Origin NS-17: la missione di New Shepard sarà il 25 Agosto, senza equipaggio

Blue Origin non pensa solo alla causa legale contro la NASA per il lander lunare, ma anche a ritornare a volare con il suo razzo New Shepard. In particolare in queste ore è stata annunciata la missione NS-17 che succede NS-16 (dove ha volato Jeff Bezos) e la precedente NS-15 (senza equipaggio).

Anche per NS-17 non si prevede alcun passeggero umano a bordo ma ci saranno invece una serie di esperimenti scientifici e più in generale del carico utile a pagamento. Inoltre sarà un modo per continuare a sviluppare il sistema in vista dei nuovi passeggeri paganti dopo il giovane Oliver Daemen.

Secondo quanto riportato nella nota stampa della società, la nuova missione di New Shepard è programmata per il 25 Agosto con il lancio previsto alle ore 15:35 (in Italia) dal Texas, più precisamente dal Launch Site One. Anche questa volta ci sarà uno streaming in diretta che inizierà mezz'ora prima del lancio.

Si tratterà, come intuibile dal nome in codice, della 17° missione per New Shepard e il quarto volo per quest'anno (dopo NS-14, NS-15, NS-16). Inoltre viene sottolineato come questo sistema sia già stato impiegato per sette volte in precedenza e con NS-17 sarà l'ottava.

Blue Origin NS-17: la nuova missione di New Shepard

Interessante è che tra i test che saranno svolti ci saranno anche quelli legati al programma del lander lunare. In particolare Blue Origin continuerà a provare i sistemi e le tecnologie per l'allunaggio "così da ridurre i rischi e aumentare la fiducia per missioni di successo sulla Luna", come scritto dalla società. Si tratta della seconda prova per il Deorbit, Descent, and Landing (DDL) Sensor.

In particolare sono stati migliorati il Navigation Doppler Lidar e il Descent Landing Computer. Questi consentiranno di determinare la posizione e la velocità del velivolo e potrebbero essere utili per le zone di terreno più accidentate. I dati acquisiti saranno resi disponibili e open source come i precedenti.

L'artista ghanese Amoako Boafo porterà invece ad alta quota i suoi tre ritratti dal dal titolo Suborbital Tryptych che riprendono l'artista, sua madre e la madre di un amico. Questi sono stati dipinti sulla parte superiore della capsula sopra le coperture del paracadute principale.

Ci sarà poi un esperimento congiunto tra NASA e il Carthage College per misurare il livello di propellente nei serbatoi in microgravità. Un altro esperimento NASA (OSCAR) sarà dedicato alla trasformazione di rifiuti in orbita in gas utili e acqua.

Il Developed by Southwest Research Institute punta invece a dimostrare come si comportano interfacce liquido/vapore in microgravità sempre in ottica di migliorare le prestazioni dei propellenti. Infine ci sarà un esperimento legato alla raccolta dati e immagini di sistemi biologici in microgravità attraverso un sistema a fluorescenza.