Blue Origin NS-15: nuovo successo per New Shepard, il prossimo volo sarà con equipaggio

Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo test (il penultimo si era svolto a Gennaio 2021) per la società legata allo Spazio di Jeff Bezos, CEO di Amazon. Il vettore e la capsula del sistema Blue Origin NS-15 (New Shepard) hanno completato con successo la missione che è anche l'ultimo passo prima dei test con equipaggio.

Già nel test di ieri si è comunque proceduto a simulare l'ingresso dell'equipaggio all'interno della capsula, anche se al momento del lancio era presente solo un manichino per i test chiamato Mannequin Skywalker. Lo stesso Bezos ha commentato su Instagram il successo con la frase "'it's time" in riferimento ai prossimi test con astronauti a bordo.

Il test di Blue Origin NS-15 è un successo, il turismo spaziale sempre più vicino

Blue Origin NS-15 è la quindicesima missione consecutiva che ha successo, rappresentando un'ottima affidabilità della soluzione di lancio e recupero. Certo, non si tratta di un profilo missione complesso come quello di altri turisti spaziali (per esempio chi ha avuto modo di visitare la ISS), ma rimane una soluzione efficace per arrivare a simulare l'assenza di peso.

Secondo quanto riportato da Blue Origin, la capsula ha raggiunto un apogeo di 106 km e ha completato la missione in poco meno di 10 minuti e 30 secondi. La massima velocità raggiunta è stata pari a 3615 km/h. Sia il primo stadio che la capsula sono atterrati con successo, nel primo caso c'è stato un atterraggio frenato dai motori del razzo (che era al suo secondo volo) mentre per la capsula sono stati impiegati tre paracadute.

Come scritto sopra, durante il test Blue Origin NS-15, gli astronauti hanno fatto alcune verifiche come il controllo delle comunicazioni, le procedure per entrare e uscire dalla capsula e la preparazioni pre-lancio. Una volta atterrata la capsula (dove ricordiamo era presente solo il manichino di test), il team di supporto ha provato le procedure post-volo, l'apertura del portello e l'uscita dalla capsula degli astronauti. Tutti passaggi che saranno fondamentali per il prossimo lancio dove non saranno più un "semplice" test, ma procedure essenziali.