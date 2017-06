OnePlus 5 sarà presentato il 20 giugno, eventi anche in Europa

OnePlus si appresta a svelare il suo nuovo smartphone e ha distribuito inviti ai suoi utenti per assistere alla presentazione del OnePlus 5. L'appuntamento è per il 20 giugno prossimo, quando l'azienda toglierà ufficialmente i veli dalla nuova edizione dello smartphone "flagship killer".

L'invito recita "Focus on what matters" ed è un probabile riferimento alle capacità fotografiche dello smartphone, che è stato sviluppato insieme a DxO per massimizzare proprio la resa fotografica e ottenere quindi un vantaggio sulla concorrenza su questo fronte.

Saranno presenti ben sette eventi nel mondo per la presentazione: OnePlus allestirà infatti degli spazi in cui i fan possano toccare con mano il nuovo telefono a New York, Amsterdam, Londra, Berlino, Parigi, Copenhagen e Helsinki. L'evento di New York prenderà il via alle 19 del 20 giugno (l'una di notte del 21 in Italia), mentre gli eventi europei saranno ad orari tra le 11 e le 18. Sembra che l'Italia sia stata esclusa dal primo giro di eventi, ma è possibile che OnePlus organizzi un evento in un secondo momento come avvenne lo scorso anno con la presentazione di OnePlus 3.

A dispetto del nome, il OnePlus 5 è la quarta generazione dello smartphone nato dagli sforzi della startup cinese e arriva a distanza di poco più di sei mesi rispetto al OnePlus 3T, versione "intermedia" dello smartphone dello scorso anno.

Le informazioni sul nuovo smartphone sono ormai abbastanza complete: uno degli elementi più importanti è sicuramente il fatto che OnePlus 5 monterà una doppia fotocamera con un sensore RGB e uno monocromatico (già disponibile il primo scatto).