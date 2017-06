OnePlus 5 avrà una doppia fotocamera con un sensore RGB e uno monocromatico. La conferma

OnePlus 5 avrà una doppia fotocamera posteriore. Le conferme arrivano con l'immagine della scatola di vendita ma anche con una nuova immagine teaser che permette di capire come il suo funzionamento sarà simile a quello che attualmente viene proposto da Huawei con il suo P10 o P10 Plus. Questo significa che in OnePlus si è voluto dare importanza alle immagini di qualità e soprattutto permettere agli utenti di sbizzarrirsi in scatti anche in bianco e nero piuttosto che con un sistema di zoom simile a quello presente in iPhone 7 Plus.

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione del nuovo OnePlus 5, uno smartphone che sembra pronto a portare davvero molteplici cambiamenti sia a livello hardware che a livello estetico, almeno rispetto all'attuale OnePlus 3T. In questo caso è palese come in OnePlus si voglia cercare di battere la concorrenza dei vari Galaxy S8 di Samsung o iPhone 7 Plus di Apple e per farlo la necessità è di proporre agli utenti un prodotto top di gamma che permetta di competere con i più grandi magari cercando di giocare sul prezzo di vendita che seppure in salita, almeno secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere ben al di sotto dei concorrenti.

A fare la differenza dunque potrebbe essere proprio la presenza della fotocamera a doppio sensore che ormai sia la scatola di vendita che un'immagine teaser tendono a confermare. In questo caso dunque la caratteristica del sensore doppio al posteriore del OnePlus 5 dovrebbe essere quella di possedere un sensore RGB per catturare tutte le informazioni dei colori ed uno monocromatico per il bianco e il nero. Oltretutto sembra palese che il suo funzionamento sia simile a quanto avviene oggi con i vari Huawei serie P e dunque i futuri utenti di OnePlus 5 potranno usare lo smartphone per scattare anche immagini monocromatiche nativamente senza artifizi del software.

Ricordiamo come il nuovo OnePlus 5 dovrebbe possedere un display da 5.5 pollici super AMOLED con risoluzione Quad HD, quindi la presenza del nuovo Snapdragon 835 di Qualcomm, 6GB di RAM (anche se qualcuno ne dichiara addirittura 8GB), storage interno da 128GB ed una batteria da 4.000 mAh. A corredo, come detto, una doppia fotocamera pronta a fare la differenza con gli altri concorrenti ma anche la presenza dell'ultimo Android 7.0 Nougat pronto ad aggiornarsi al nuovo Android O.