Phanteks presenta i nuovi case Evolv Shift ed Evolv Shift X

Phanteks ha annunciato due nuovi case per schede madri Mini ITX: chiamati Evolv Shift ed Evolv Shift X, i due prodotti vanno a soddisfare la domanda di quegli utenti che preferiscono case dalle dimensioni compatte e dal design singolare che prevede che possano essere utilizzati sia in verticale che in orizzontale.

Entrambi i case utilizzano una struttura in acciaio inossidabile verniciato a polvere con pannelli laterali in alluminio e vetro temperato. La scheda madre è montata con una rotazione di 90°, con il pannello posteriore che risulta quindi posizionato sul lato superiore. Lo spazio interno è sufficiente per una scheda grafica di grandi dimensioni, seppur sia necessario utilizzare un riser PCI per montarla dietro la scheda madre.

La differenza principale tra i due chassis sta nelle dimensioni: l'Evolv Shift è grande 480 x 170 x 274 mm, mentre l'Evolv Shift X è grande 650 x 170 x 274 mm. Questo porta a differenze anche nelle componenti che possono essere utilizzate e nell'espandibilità.

L'Evolv Shift è dotato di una ventola da 140 mm, ma ha spazio per montare ulteriori due ventole da 120 mm o 140 mm (una sul fondo e una sul lato anteriore); il case offre inoltre la possibilità di montare un radiatore fino a 280 mm più un secondo radiatore da 120 mm. Sono presenti slot per due dischi da 2,5 pollici e uno slot per un disco da 3,5 pollici. Viste le dimensioni ridotte, è necessario utilizzare un alimentatore di dimensioni ridotte(standard SFX).

L'Evolv Shift X, di contro, supporta un maggior numero di ventole (fino a tre da 120 o 140 mm sul fronte e una ulteriore sul fondo) e soprattutto alimentatori di dimensioni standard. Identica la possibilità di montare radiatori. Lo spazio per le periferiche di archiviazione aumenta a quattro slot per dischi da 2,5 pollici e due slot per dischi da 3,5 pollici.

Sia l'Evolv Shift che l'Evolv Shift X saranno disponibili a partire da agosto con un prezzo di 110$ per il primo e di 160$ per il secondo.