Ecco come siamo riusciti a raccogliere l'acqua nel deserto più arido del mondo

Un team del MIT ha sviluppato un pannello in idrogel capace di estrarre acqua potabile dall'aria, senza bisogno di elettricità. Testato con successo nella Death Valley, il dispositivo è sicuro, scalabile e pensato per le aree più aride e prive di infrastrutture, offrendo una possibile soluzione all’insicurezza idrica globale.

L'accesso all'acqua potabile rappresenta ancora una sfida globale: oltre 2,2 miliardi di persone ne sono prive, e persino negli Stati Uniti più di 46 milioni vivono in condizioni di insicurezza idrica. Per affrontare questa crescente crisi, un gruppo di ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha sviluppato un innovativo sistema in grado di estrarre acqua dall'atmosfera (dall'aria), anche in ambienti estremamente aridi, senza alcun bisogno di alimentazione elettrica.

Il dispositivo, chiamato Atmospheric Water Harvesting Window (AWHW), è una sorta di pannello nero a forma di finestra, composto da un materiale assorbente noto come idrogel. La sua struttura, simile a un foglio di pluriball, è formata da cupole che si gonfiano e si sgonfiano in base all'umidità: durante la notte, quando il vapore acqueo nell'aria aumenta, l'idrogel lo assorbe passivamente; di giorno, l'energia solare riscalda il materiale, inducendo l'evaporazione del vapore che si condensa su una superficie di vetro più fredda, producendo acqua potabile raccolta tramite un semplice tubo.

L'efficacia del sistema è stata testata nella Death Valley, una delle aree più secche del pianeta compresa tra il deserto del Nevada e l'ovest della California. Anche con un'umidità relativa del solo 21%, un pannello di circa un metro quadrato ha prodotto fino a 161,5 millilitri d'acqua al giorno, superando i risultati di molti altri dispositivi passivi.

Una delle innovazioni più rilevanti risiede nella sicurezza dell'acqua prodotta. Tradizionalmente, i sali come il cloruro di litio vengono utilizzati per aumentare l'assorbimento dell'umidità negli idrogel, ma possono contaminare l'acqua. Il team del MIT ha risolto il problema incorporando glicerolo all'interno dell'idrogel, un composto che stabilizza i sali e ne impedisce la fuoriuscita. I test hanno rilevato una presenza di ioni di litio ben al di sotto dei limiti di sicurezza, garantendo la potabilità dell'acqua.

Il prototipo ha una struttura modulare e verticale, pensata per essere scalata facilmente. I pannelli, infatti, possono estendersi agevolmente in altezza così da non richiedere enormi superfici per essere supportati.

I ricercatori prevedono che un giorno schiere di pannelli possano essere installate in aree rurali o remote, fornendo acqua sicura e sostenibile a livello domestico, anche dove mancano infrastrutture come pannelli solari o reti elettriche. Le versioni future del dispositivo potrebbero aumentare l'efficienza con nuovi materiali e configurazioni a più pannelli.

Il lavoro, pubblicato sulla rivista Nature Water, è frutto della collaborazione tra MIT e altri istituti internazionali. La tecnologia apre nuove prospettive per affrontare l'emergenza idrica globale in modo semplice, sostenibile e accessibile.