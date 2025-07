Hai sbagliato se hai dato lo smartphone ai tuoi figli prima dei 13 anni: lo studio

La diffusione capillare degli smartphone tra i bambini ha raggiunto proporzioni preoccupanti. È vero, i dispositivi mobili offrono nuove opportunità di apprendimento e socializzazione, ma dall'altra parte emergono preoccupazioni sui loro effetti durante le fasi critiche dello sviluppo cerebrale. Attraverso i dati del Global Mind Project, un gruppo di ricercatori ha esaminato le conseguenze a lungo termine dell'accesso precoce a smartphone e social media, fornendo dati interessanti.

La Generazione Z, nata tra il 1997 e il 2012, rappresenta la prima base di utenti completamente cresciuta con smartphone e social media. L'analisi retrospettiva ha coinvolto giovani di diverse culture e gruppi linguistici in tutto il mondo, utilizzando il Mind Health Quotient (MHQ), uno strumento di valutazione che misura 47 funzioni sociali, emotive, cognitive e fisiche attraverso una metrica composita che spazia da -100 (stato di angoscia) a +200 (prosperità mentale).

Meglio non usare gli smartphone prima dei 13 anni: lo dice un nuovo studio

I risultati mostrano una correlazione diretta tra l'età di primo possesso di smartphone e la salute mentale successiva: i punteggi MHQ scendono progressivamente da 30 per coloro che hanno ottenuto uno smartphone a 13 anni fino a 1 per chi lo ha ricevuto a cinque anni. La percentuale di persone considerate angosciate o in difficoltà aumenta del 9,5% per le femmine e del 7,0% per i maschi quando il primo smartphone viene acquisito prima dei 13 anni. I sintomi più fortemente correlati all'età precoce di possesso includono pensieri suicidi, aggressività, sentimenti di distacco dalla realtà e allucinazioni. Particolarmente significativo è il dato sui pensieri suicidari: il 48% delle donne di età compresa tra 18 e 24 anni che hanno ricevuto uno smartphone a cinque o sei anni riporta pensieri suicidari, contro il 28% di chi lo ha ottenuto a 13 anni. Tra i maschi, le cifre corrispondenti sono rispettivamente del 31% e del 20%.

Le funzioni specifiche maggiormente compromesse includono l'immagine di sé, l'autostima, la fiducia, la resilienza emotiva nelle ragazze, mentre nei ragazzi si osservano diminuzioni della stabilità emotiva, della calma e dell'empatia. La ricerca evidenzia come il fenomeno sia coerente in tutte le regioni del mondo, con la magnitudine maggiore nelle nazioni di lingua inglese. L'analisi ha identificato i percorsi attraverso cui l'uso precoce di smartphone influenza la salute mentale: l'età di accesso ai social media rappresenta circa il 40% dell'associazione complessiva a livello globale, mentre altri fattori significativi includono cattive relazioni familiari (13%), cyberbullismo (10%) e sonno interrotto (12%).

Lo studio ha inoltre determinato che il 68% degli impatti negativi associati a relazioni familiari scadenti e il 63% di quelli legati al cyberbullismo sono conseguenti all'età del primo account sui social media. Al contrario, solo il 19% degli effetti del sonno interrotto può essere spiegato dall'accesso ai social media, suggerendo che le interruzioni del sonno derivano anche da altre attività dello smartphone come guardare film o giocare.

Qual è, quindi, il consiglio per i genitori?

I ricercatori propongono un approccio politico sistemico basato sul principio di precauzione, simile a quello utilizzato per regolare l'accesso ad alcol e tabacco. Le misure suggerite includono l'istruzione obbligatoria sull'alfabetizzazione digitale, il rafforzamento dell'identificazione delle violazioni dell'età sui social media con conseguenze per le aziende tecnologiche, la limitazione dell'accesso alle piattaforme per i minori di 13 anni e restrizioni graduate per gli smartphone. Le proiezioni indicano che limitare gli smartphone durante l'infanzia potrebbe ridurre il disagio mentale fino all'8,5% delle popolazioni più giovani e i pensieri suicidi fino al 20%, migliorando contemporaneamente la resilienza emotiva e la fiducia in se stessi nel 12% dei casi. Il problema, secondo i ricercatori, non può essere affrontato efficacemente solo attraverso decisioni individuali, ma richiede invece un intervento coordinato a livello sociale e politico.