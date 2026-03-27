Il dodicesimo lancio del razzo spaziale SpaceX Starship è atteso per aprile, Super Heavy Booster 19 ha completato nuovi test

Il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale Starship di SpaceX è atteso per aprile. Super Heavy Booster 19 ha completato nuovi test con l'accensione per la prima volta di 10 motori Raptor 3 al Pad 2 di Starbase.

Il dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale riutilizzabile Starship di SpaceX era atteso per l'inizio di quest'anno, ma alcuni problemi produttivi hanno rallentato il completamento dell'assemblaggio delle prime unità di terza generazione e dei relativi test. Ora sembra che la società di Elon Musk stia "riprendendo il ritmo" con le prove di Ship 39 e Super Heavy Booster 19 che sono in corso a Starbase, in Texas.

Negli scorsi giorni Super Heavy Booster 19 ha completato uno static fire parziale pur riscontrando un problema con i sistemi di terra. La società ha scelto di installare solo dieci motori Raptor 3 sul primo stadio così da effettuare una prova di accensione combinata non rischiando però tutti e 33 i propulsori che saranno presenti nella versione definitiva. Questa è la prima volta che i motori di nuova generazione, decisamente semplificati rispetto ai precedenti e con prestazioni superiori, vengono impiegati su un booster e ogni precauzione è d'obbligo per non rischiare di rallentare ulteriormente il programma.

Proseguono i test di SpaceX Starship in Texas

SpaceX ha anche utilizzato per la prova il nuovo Pad 2 di Starbase mentre Pad 1 (utilizzano finora) è in fase di aggiornamento. Questo nuovo pad ha una costruzione simile al precedente per quanto riguarda la torre di lancio Mechazilla mentre cambiano il pad e il deflettore di fiamma che è più "tradizionale" rispetto Pad 1.

La società ha scritto che Super Heavy V3 ha visto il caricamento per la prima volta di carburante criogenico e ossidante su un veicolo di terza generazione. Nel messaggio si legge che "sebbene lo static fire con 10 motori sia terminato prematuramente a causa di un problema a terra, abbiamo assistito al successo dell'avviamento di tutti i motori Raptor 3 installati. Prossimo passo: preparare il booster per uno static fire con 33 motori". Booster 19 si trova attualmente all'interno di Mega Bay 1 per le fasi finali dell'assemblaggio.

Anche Ship 39 è nella fase terminale dell'assemblaggio con l'installazione dei propulsori (sia atmosferici che per il vuoto) all'interno di Mega Bay 2. Questa unità dovrebbe eseguire uno static fire nel sito di Masseys nei prossimi giorni/settimane. Se tutto procederà come previsto ci sarà poi l'integrazione finale dei due stadi e un probabile Wet Dress Rehearsal (WDR) prima del lancio vero e proprio, previsto entro la fine di aprile.

Essendo unità di nuova generazione non assisteremo a molti cambiamenti per quanto riguarda il profilo missione. Si tratterà ancora una volta di una missione suborbitale con lancio dal Texas e ammaraggio nell'Oceano Indiano (al largo dell'Australia) per Ship 39 mentre Super Heavy Booster 19 potrebbe non essere recuperato ma tentare un ammaraggio nel Golfo del Messico. Elon Musk ha già precisato che serviranno due missioni completate con successo prima che si tenti di recuperare Ship con Mechazilla.

Questo passaggio sarà fondamentale per il proseguo dello sviluppo. Bisogna poi considerare che ci saranno altri passaggi importanti che Starship dovrà superare. Tra questi c'è il rilascio di carichi utili in orbita e lo scambio di propellente criogenico tra due Ship, previsto tra la fine del 2026 e il 2027. Ricordiamo che Starship in versione modificata sarà il lander della missione Artemis IV che riporterà l'essere umano sulla Luna.