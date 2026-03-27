Wikipedia vieta i contenuti generati dall'IA: una nuova politica che punta a valorizzare la veridicità e l'affidabilità dei testi

Wikipedia ha vietato l'uso dell'intelligenza artificiale per scrivere o modificare articoli, citando problemi di affidabilità e fonti inventate. Restano consentiti solo interventi minori come correzioni stilistiche, supervisionati da umani. La decisione mira a preservare qualità, credibilità e il modello collaborativo

Wikipedia ha introdotto una nuova politica editoriale che limita fortemente l'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione dei contenuti. In particolare, è stato stabilito il divieto di utilizzare modelli linguistici avanzati, noti come LLM, per scrivere o riscrivere articoli all'interno dell'enciclopedia online. La decisione nasce da crescenti preoccupazioni legate all'affidabilità, alla verificabilità delle fonti e alla qualità complessiva dei contenuti generati automaticamente.

Secondo le nuove linee guida, il testo prodotto dall'IA spesso non rispetta i principi fondamentali della piattaforma, come la neutralità, la verificabilità e l'uso di fonti attendibili. Tra i problemi più evidenti vi sono le cosiddette "allucinazioni", ovvero informazioni inventate o distorte, e la creazione di riferimenti inesistenti, che possono compromettere la credibilità degli articoli.

Nonostante il divieto generale, Wikimedia Foundation ha chiarito che alcune forme limitate di utilizzo dell'IA sono ancora consentite. Gli editor possono, ad esempio, impiegare strumenti automatici per suggerire correzioni grammaticali o stilistiche ai propri testi, purché queste modifiche non introducano nuove informazioni. Tuttavia, ogni intervento deve essere attentamente verificato da un contributore umano, che resta responsabile del contenuto pubblicato.

Wikipedia individua dei comportamenti dannosi per la community

La violazione ripetuta di queste regole può essere considerata un comportamento dannoso per la comunità e portare a sanzioni, inclusi blocchi temporanei o permanenti degli account. È comunque previsto un sistema di appello che consente agli utenti di richiedere la revisione delle decisioni prese dagli amministratori.

Esperti del settore, come Emily M. Bender dell'Università di Washington, sottolineano come l'uso dell'IA possa essere utile per compiti semplici, come il controllo ortografico, ma diventi problematico quando si passa alla generazione di contenuti complessi. In questi casi, infatti, manca un elemento fondamentale: la responsabilità umana. I modelli linguistici non "credono" in ciò che scrivono e non possono garantire la veridicità delle informazioni.

Anche Joseph Reagle evidenzia come la comunità di Wikipedia sia da sempre molto attenta alla qualità delle fonti e alla precisione delle informazioni. L'introduzione massiccia di contenuti generati dall'IA rischierebbe di compromettere la reputazione costruita negli anni.