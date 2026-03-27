Blue Origin sta assemblando il secondo lander lunare Blue Moon MK1

La società di Jeff Bezos, Blue Origin, sta proseguendo i test per la prima unità del lander lunare Blue Moon MK1, la versione cargo destinata a portare carichi utili sulla superficie. Nel frattempo sta proseguendo l'assemblaggio del secondo lander.

Con il programma Ignition, fortemente voluto da Jared Isaacman (amministratore della NASA) l'agenzia spaziale statunitense sta cercando di recuperare il tempo perso negli scorsi anni per riportare gli esseri umani sulla Luna, battendo al contempo la Cina. All'interno del programma Artemis troviamo anche la nuova base lunare permanente che sarà realizzata nei prossimi anni per la quale serviranno diverse missioni con equipaggio e robotiche. Blue Origin sarà uno dei nomi che promettono di essere al centro dell'attenzione grazie ai lander lunari Blue Moon MK1 e Blue Moon MK2.

Il primo è una soluzione cargo di Blue Origin che permette di trasportare sulla superficie lunare carichi utili di vario genere. Il secondo invece è pensato per le missioni con equipaggio ponendosi al di sopra dei lander delle missioni Apollo ma rimanendo molto più piccolo di Starship in versione modificata di SpaceX.

Entro la fine del 2026 dovrebbe essere lanciato il primo Blue Moon MK1 a bordo di un razzo spaziale New Glenn così da iniziare la fase di test in ambiente reale delle tecnologie implementate. Come spiegato durante la conferenza stampa della NASA, per quanto siano parzialmente diversi, MK1 e MK2 condivido alcune componenti e questo permetterà a Blue Origin di dimostrare la propria serietà in termini di tempistiche di sviluppo.

La società ha annunciato che, mentre il primo Blue Moon MK1 sta ultimando i test prima del lancio previsto nei prossimi mesi, un secondo Blue Moon MK1 è in fase di assemblaggio. Come spiegato dalla società di Jeff Bezos, il secondo lander lunare Blue Moon MK1 si trova nello stabilimento Lunar Plant 1 in Florida. La sezione inferiore del modulo principale e i serbatoi per ossigeno e idrogeno liquidi sono in fase di assemblaggio.

La prima missione di MK1 dovrebbe essere dimostrativa con solo alcuni carichi utili meno complessi e costosi. La secondo missione invece prevederà la presenza del rover NASA VIPER e sarà lanciata nel 2027. Sempre nel 2027 dovrebbe essere lanciata la prima missione di Blue Moon MK2 (senza equipaggio) per una dimostrazione in orbita bassa terrestre durante Artemis III. Questa servirà a dimostrare le capacità tecniche raggiunte permettendo il passaggio alla fase successiva, quella di far allunare il lander sulla superficie lunare (senza equipaggio) in vista della prima missione con equipaggio prevista dal 2028 in poi.