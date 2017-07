Intel cala la scure anche su Arduino 101

Tra i numerosi cambiamenti che Intel sta affrontando nell'ultimo periodo, uno dei più grandi riguarda l'impegno dell'azienda nei confronti delle schede per sviluppatori (o development board), che sembra scemare costantemente. L'ultimo annuncio di Intel riguarda infatti la fine della produzione delle schede Arduino 101, un concorrente diretto di Raspberry Pi.

Intel aveva già annunciato la dismissione di Galileo, Edison e Joule e, più di recente, la chiusura della divisione indossabili. La scure è ora calata anche su un prodotto - Arduino 101 - che sembrava dover essere supportato ancora per lungo tempo, visto l'esordio a ottobre 2015 del prodotto e del processore Curie al suo interno.

Arduino 101 costa 30$, una cifra che lo avvicina a concorrere con Raspberry Pi pur non mettendo a disposizione né la stessa potenza di calcolo, né lo stesso tipo di possibilità di sviluppo. Una particolarità di questa scheda è però la possibilità di utilizzare Bluetooth, giroscopio e accelerometro, già integrati al suo interno.

È curioso notare come Arduino 101 fosse dotata di supporto hardware per le reti neurali, pur offrendo una capacità di calcolo contenuta e appena 80 kB di RAM - fattori che hanno portato molti appassionati a ritenere quest'aggiunta inutile. L'ipotesi che la scheda fosse venduta in parità o in leggera perdita a causa di soluzioni come questa non sembra essere troppo distante dalla realtà e anche questo potrebbe aver contribuito alla decisione di Intel.

L'ultima possibilità di effettuare ordini sarà il 17 settembre, termine dopo il quale Intel non ne accetterà di nuovi; gli ultimi esemplari saranno spediti entro il 17 dicembre. Intel sembra animata dalla volontà di tagliare le linee di prodotto che non stanno avendo il successo commerciale ipotizzato per concentrarsi meglio sulle opportunità future come la realtà aumentata.

Di fatto Intel pone quindi fine al suo impegno nel mondo delle schede di sviluppo e chiude la porta a hacker e appassionati che utilizzano i prodotti compatibili con Arduino dopo appena due anni dall'ingresso in questo mercato. La mancanza di documentazione valida, il marketing poco convinto e l'utilizzo di specifiche non sempre azzeccate sembrano aver segnato il destino per i prodotti Intel in questo segmento.