Intel cancella i kit di sviluppo per l'IoT Edison, Galileo e Joule

Stando ad indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Intel sarebbe pronta a dismettere una larga fetta dei suoi prodotti destinati agli sviluppatori dell'IoT:sarebbero infatti statidal colosso di Santa Clara, che avrebbe quindi meno prodotti da opporre a

Tutti e tre i prodotti erano kit di sviluppo per creare prodotti nel mondo IoT: Galileo era una risposta diretta a Raspberry Pi e Arduino basata su processore x86; Edison era un computer intero, dotato anche di WiFi e Bluetooth, inserito all'interno di una scheda SD; Joule era un sistema che sfruttava i processori Atom della serie T e offriva fino a 4 GB di RAM e un sistema operativo basato su Linux. Sia Galileo che Joule sfruttavano processori Intel Quark.

Al momento attuale rimarrebbero soltanto MinnowBoard e Curie come prodotti destinati a questo settore. Il primo è un kit di sviluppo che sarà lanciato alla fine dell'anno, dotato di Intel Atom x5 Apollo Lake e 4 GB di RAM; il secondo, invece, è una versione ancora più ridotta di Edison, le cui dimensioni sono pari a un bottone e il cui utilizzo previsto è all'interno di dispositivi indossabili come gli occhiali o le scarpe.

Non è chiaro il motivo per cui Intel starebbe dismettendo i kit di sviluppo per l'IoT, ma la preferenza del mercato sembra andare verso le soluzioni maggiormente aperte e guidate dalla comunità. Non è da escludere un fattore di età: nel caso di Galileo ed Edison, infatti, la presentazione risaliva ad almeno tre anni fa. Rimane inspiegata la cancellazione di Joule, presentato lo scorso agosto. Ci sarà tempo fino al 16 settembre per effettuare gli ordini e il 16 dicembre verranno effettuate le ultime spedizioni; alcuni SKU di Edison continueranno a essere venduti anche nel 2018.