Non sarà più possibile creare file system ReFS in Windows 10 Home e Pro

ReFS è il file system di nuova generazione sviluppato da Microsoft e introdotto nell'ecosistema Windows a partire dalla versione 8. Se inizialmente sembrava che i piani dell'azienda prevedessero che tutte le versioni di Windows supportassero ReFS, che offre funzionalità come i checksum per file e directory e la rilevazione e correzione degli errori, Microsoft ha ora annunciato che a partire da Windows 10 Fall Creators Update non sarà più possibile creare volumi su Windows 10 Home e Pro.

Microsoft limiterà la capacità di creare volumi ReFS alle sole versioni di Windows 10 destinate al mercato professionale e aziendale, ovvero Windows 10 Enterprise e Windows 10 Pro for Workstations. L'annuncio arriva dopo che l'azienda aveva già comunicato una serie di funzionalità dismesse a luglio - incluso Paint.

Chi ha attualmente file system ReFS attivi con Windows 10 Home o Pro potrà comunque utilizzarli, dal momento che rimarranno accessibili in lettura e scrittura. Non sarà più possibile, però, crearne di nuovi.

Lo sviluppo di ReFS, che non offre ancora lo stesso set di funzioni di NTFS (non supporta, ad esempio, la crittografia per file, la compressione o gli hard link), sembra comunque destinato a proseguire e Microsoft ha introdotto delle novità con Windows 10 1703. Dal momento che Microsoft sembra voler continuare il progetto, sembra che la mossa sia tesa esclusivamente a differenziare commercialmente le differenti versioni di Windows, senza ragioni tecniche alla base.