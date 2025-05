Meta premia TaccLab dell'Università di Padova: finanziamento per lo sviluppo di nuovi farmaci con IA open source

Il Gruppo di Ricerca TaccLab dell'Università di Padova è stato selezionato tra i dieci vincitori internazionali della seconda edizione dei Llama Impact Grants, il programma promosso da Meta per sostenere l'innovazione attraverso l'intelligenza artificiale open source. Un riconoscimento prestigioso, assegnato su oltre 1.300 candidature provenienti da più di 90 Paesi, che premia le realtà capaci di generare valore economico e impatto sociale grazie all'uso del modello Llama, sviluppato da Meta e reso gratuitamente disponibile alla comunità scientifica e tecnologica.

Fondato nel 2017, TaccLab si è distinto per un approccio multidisciplinare e fortemente orientato all'innovazione. Dal 2023, il team ha concentrato i propri sforzi sull'applicazione dell'IA generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Llama 3.1 ai settori della biologia, della farmaceutica e della scoperta di nuovi farmaci. In particolare, il gruppo guidato da Cristian Taccioli, professore associato presso l'Università di Padova, si è dedicato a una delle sfide più urgenti della medicina contemporanea: la resistenza agli antibiotici.





"Abbiamo scelto Llama 3.1 perché è open source, accessibile e flessibile. La sua efficacia in termini di costi rappresenta un enorme vantaggio per la ricerca scientifica, permettendo di sviluppare soluzioni per patologie complesse in modo più rapido e sostenibile", ha dichiarato Taccioli. Grazie a questa tecnologia, TaccLab ha già sintetizzato tre nuove molecole, attualmente in fase di validazione, che potrebbero portare alla creazione di un farmaco innovativo per pazienti resistenti agli antibiotici.

Il finanziamento ottenuto tramite il Llama Impact Grant permetterà al gruppo padovano di potenziare ulteriormente la propria ricerca, riducendo i costi di sviluppo e accelerando i tempi di validazione dei nuovi composti chimici. Un passo avanti che conferma il ruolo centrale della ricerca italiana nel panorama internazionale della scienza e dell'innovazione.

Meta, che ha lanciato il programma dei Llama Impact Grants nell'agosto 2024, ha finora supportato l'ecosistema dell'IA open source con quasi 60 eventi globali, tra cui hackathon, workshop e programmi di accelerazione. Questa seconda edizione del bando ha premiato soluzioni che spaziano dall'agricoltura sostenibile alla sicurezza digitale, confermando il potenziale di Llama nel trasformare settori chiave della società. I finanziamenti erogati hanno un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di dollari.