Intuitive Machines sta proseguendo lo sviluppo del Lunar Terrain Vehicle per le missioni Artemis

Anche se l'amministrazione Trump dovesse veder approvata la proposta per il budget del 2026 per la NASA (parzialmente o in toto), la Luna rimane un obiettivo per gli Stati Uniti, inseguendo il sogno di portare il primo equipaggio anche su Marte. Le future missioni Artemis potrebbero essere riviste con la cancellazione di NASA SLS, della navicella Orion e del Lunar Gateway mentre si darà maggiore spazio alle collaborazioni commerciali. Questo potrebbe comunque vedere l'utilizzo di contratti come quello legato al Lunar Terrain Vehicle (LTV), annunciato circa un anno fa.

Tra le società selezionate c'è anche Intuitive Machines, che era stata sotto i riflettori per il lander lunare Athena, atterrato sulla Luna all'inizio di marzo ma non in posizione corretta portando a una fine anticipata della missione (in maniera simile alla precedente missione con il lander Odysseus nel 2024). Negli scorsi giorni Intuitive Machines ha mostrato i progressi nello sviluppo del Lunar Terrain Vehicle con un prototipo che sta provando le nuove tecnologie che saranno impiegate nel modello finale.

Intuitive Machines Moon RACER: progressi nello sviluppo del sistema di guida autonoma

Secondo quanto riportato dalla società statunitense il prototipo dell'LTV Moon RACER è riuscito a dimostrare la capacità di navigare in autonomia su un suolo accidentato grazie all'impiego di LiDAR (Light Detection and Ranging) e di un software per l'analisi degli ostacoli. Intuitive Machines ha scritto che il team di sviluppo ha raggiunto una pietra miliare "l'integrazione e il successo dei test del suo sistema di guida autonoma".

Gary Spexarth (responsabile dello sviluppo dei veicoli in Intuitive Machines) ha dichiarato "ci sono lunghi periodi in cui gli astronauti non sono presenti sulla Luna e crediamo che la guida autonoma sia la chiave per la continua ricerca scientifica e l'attività commerciale. Questa capacità consente al veicolo di lavorare per gli altri clienti per condurre indagini, trasportare merci, fare sopralluoghi di siti utili e raccogliere dati preziosi tra le missioni Artemis, aumentando il valore di ogni missione lunare, anche quando nessuno è presente".

Grazie alla tecnologia LiDAR (già impiegata in campo automotive) Moon RACER può realizzare una mappatura tridimensionale del terreno circostante così che il sistema possa "vedere" e interpretare ciò che lo circonda, comprese rocce e altri ostacoli. Il software è stato sviluppato dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), partner dell'iniziativa.

Un prototipo di Intuitive Machines Moon RACER è stato provato al Rock Yard del Johnson Space Center della NASA che simula un terreno lunare con ostacoli e pendenze. Il veicolo è riuscito a muoversi in autonomia decretando il successo dei test iniziali. Chiaramente il lavoro non è finito qui: lo sviluppo dovrà proseguire sia per quanto riguarda la parte strutturale del veicolo che quello di integrazione software e simulazione con l'equipaggio. Si tratta comunque di un passo avanti interessante e che non dovrebbe subire ripercussioni anche nel caso il budget della NASA per il 2026 dovesse essere approvato come proposto.