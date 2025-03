La NASA ha ricevuto dati scientifici utili dal lander lunare Intuitive Machines Athena

La NASA ha annunciato di aver ricevuto circa 250 MB di dati scientifici utili dal lander lunare Intuitive Machines Athena della missione IM-2 che è atterrato su un lato in un cratere in ombra nella zona del Mons Mouton.

Il lander lunare Firefly Aerospace Blue Ghost ha terminato con successo la sua missione, inviando un ultimo messaggio all'umanità rappresentando un passo in avanti per le future missioni robotiche e con equipaggio umano. Nonostante l'insuccesso della missione IM-2 della società Intuitive Machines, anche il lander lunare Athena ha raccolto dati importanti grazie ai carichi utili presenti a bordo, pur non potendo essere attivi per molto tempo a causa dell'atterraggio su di un lato in un cratere in ombra.

Secondo quanto riportato dalla NASA, il carico utile PRIME-1 (Polar Resources Ice Mining Experiment 1) che comprendeva la trivella TRIDENT (The Regolith e Ice Drill for Exploring New Terrain) e lo spettrometro di massa (MSOLO) ha comunque potuto raccogliere alcuni dati interessanti e inviarli al centro controllo missione così da permetterne l'analisi dei ricercatori. Lo strumento MSOLO ha eseguito alcune misurazioni rilevando però quelli che probabilmente erano composti derivanti dal sistema di propulsione del lander Nova-C ma mostrando la capacità di operare sul suolo lunare.

In generale sono stati raccolti 250 MB di dati dai diversi sistemi presenti a bordo del lander di Intuitive Machines. Tra gli altri sono stati raggiunti alcuni obiettivi del sistema 4G/LTE sviluppato da Nokia per dimostrare la capacità di poter trasmettere informazioni attraverso quel protocollo commerciale. Il Laser Retroreflector Array, uno strumento passivo per eseguire misurazioni della distanza Terra-Luna, non è posizionato correttamente rispetto a quanto previsto e quindi non dovrebbe essere utile alle finalità per le quali era pensato.

Clayton Turner (amministratore associato della NASA ha dichiarato "anche se questa missione non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi per la NASA, il lavoro di sviluppo dei carichi utili sta già fornendo informazioni all'agenzia spaziale e ai partner commerciali. Mentre continuiamo a sviluppare nuove tecnologie per sostenere l'esplorazione della Luna e di Marte, testare le tecnologie in situ è fondamentale per avere informazioni utili per le future missioni. L'iniziativa CLPS rimane un metodo strumentale per raggiungere questo obiettivo".