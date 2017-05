Chrome, entro fine anno tutti i siti HTTP con form saranno 'Non sicuri'

A partire dal mese di ottobre il browser Chrome inizierà a mostrare l'avviso "Non sicuro" sulle pagine web che non utilizzano il protocollo HTTPS e richiedono l'inserimento di dati. In aggiunta, il browser web di Google inizierà a mostrare lo stesso avviso su tutte le pagine HTTP se visitate attraverso la modalità Incognito. Si tratta di una manovra che Google persegue ormai da mesi, che ha l'obiettivo finale di spingere gli amministratori di siti web a passare al più sicuro protocollo crittografato HTTPS.

HTTPS protegge le pagine e tutte le comunicazioni che avvengono in esse con algoritmi crittografici, ed è il protocollo preferito sui siti che contengono informazioni vulnerabili ad attacchi di snooping, man-in-the-middle, ed altri attacchi generici. Il passaggio ad HTTPS fa parte di uno sforzo più ampio da parte dell'intera industria del web, volto a migliorare la sicurezza online per gli utenti. Google, nella fattispecie, considera il protocollo come un punto cardine per la privacy online e l'autenticità dei dati.

La compagnia ha annunciato le sue prime intenzioni di identificare come "Non sicure" le pagine HTTP lo scorso mese di settembre. La notifica è stata e sarà integrata in maniera progressiva, e ha il fine di informare gli utenti sui potenziali rischi sulla privacy e sulla sicurezza con l'uso di pagine HTTP tradizionali. A gennaio Google ha iniziato a contrassegnare come "Non sicure" tutte le pagine HTTP con un campo per password o carte di credito e debito. La novità ha garantito una riduzione del 23% degli utenti che hanno navigato su pagine con quelle stesse caratteristiche, con la percentuale che potrebbe ridursi notevolmente con i cambiamenti previsti per la fine dell'anno.

"Le password e le carte di credito non sono gli unici tipi di dati che dovrebbero essere privati", dichiara Google sul post in cui annuncia le novità attese per il prossimo mese di ottobre. "Qualsiasi dato che gli utenti scrivono nei siti web non dovrebbe essere accessibile dagli altri sulla rete, così a partire dalla versione 62 Chrome mostrerà l'avviso 'Non sicuro' quando gli utenti scrivono dati all'interno di siti HTTP". In un futuro non meglio precisato tutti i siti HTTP verranno segnalati come "Non sicuri" su Chrome, mentre Google prevede che entro la fine dell'anno almeno il 25% di tutto il traffico web nel mondo sarà gestito su protocollo HTTPS.