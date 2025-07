Addio alle faccende domestiche? Il robot che fa il bucato è già tra noi!

Figure 02, robot umanoide sviluppato dalla californiana Figure, mostra capacità avanzate nelle mansioni domestiche, come caricare una lavatrice. Alimentato da un’intelligenza artificiale proprietaria, il robot è pensato per usi industriali, ma la sperimentazione in ambienti domestici è già in corso

Li abbiamo visti correre, conversare e perfino giocare a calcio. I robot umanoidi fanno passi da gigante, ma le applicazioni nella vita quotidiana sono sembrate piuttosto distanti. Almeno fino ad ora, perché la società californiana Figure ha mostrato uno dei suoi robot alle prese con il bucato, esattamente come farebbe un essere umano.

In un video pubblicato su X da Brett Adcock, CEO di Figure, è possibile vedere Figure 02 caricare la lavatrice. Il robot bipede raccoglie i capi da un cesto con estrema precisione, la stessa che utilizza per caricare il cestello, facendo perfino attenzione che i vestiti non oltrepassino la guarnizione col rischio di rimanere bloccati alla chiusura dell'oblò.

Here's a F.02 in my home, using Helix to do my laundry pic.twitter.com/MXFf1o81EG — Brett Adcock (@adcock_brett) July 30, 2025

Il robot è alimentato da Helix, un modello di intelligenza artificiale sviluppato internamente dall'azienda, e le azioni mostrate nel video non sono teleoperate, ovvero eseguite da un operatore da remoto. Questo elemento sottolinea un importante passo in avanti verso una robotica autonoma applicata a contesti reali.

Nonostante queste abilità apparentemente orientate all’ambiente domestico, l’obiettivo principale di Figure resta il settore industriale. Il robot, alto circa 170 cm, è stato recentemente testato in uno stabilimento BMW in South Carolina, dove ha svolto compiti operativi sul campo. L’ambizione di Figure è infatti quella di inserire i suoi robot in contesti strutturati e controllati, come le catene di montaggio automobilistiche.

Parallelamente, altre aziende stanno seguendo percorsi simili. La norvegese 1X Technologies sta sviluppando il robot Neo Gamma, progettato come assistente domestico dotato di capacità conversazionali e motorie evolute, pensato sia per il supporto nelle faccende quotidiane che per la compagnia.

Mentre Figure ha annunciato che comincerà a testare Figure 02 in ambienti domestici nel corso dell’anno, l’utilizzo consumer non rappresenta ancora una priorità. Tuttavia, le dimostrazioni attuali lasciano intendere che un futuro in cui i robot umanoidi svolgano regolarmente attività casalinghe non sia poi così lontano.