Rocket Lab Mars Telecommunications Orbiter: un nuovo satellite per comunicare con Marte

La società neozelandese-statunitense Rocket Lab ha proposto il lancio di un satellite per le comunicazioni tra la Terra e Marte chiamato Mars Telecommunications Orbiter (MTO) pensato sia per le missioni robotiche ma anche per quelle con equipaggio.

Rocket Lab sta ampliando la propria capacità e le proprie strategie di business con diverse soluzioni parallele. Da un lato prosegue con i lanci del vettore leggero Electron mentre continua lo sviluppo del razzo spaziale Neutron che decollerà dalla Virginia e che sarà parzialmente riutilizzabile (con soluzioni differenti rispetto a quelle dei Falcon 9). La società neozelandese-statunitense sviluppa anche altre soluzioni come pannelli solari per missioni spaziali e satelliti di vario genere, come quelli dedicati alla missione NASA ESCAPADE.

Ma non è finita qui! Rocket Lab ha annunciato l'intenzione di lanciare il Mars Telecommunications Orbiter (o MTO). Si tratta di un satellite per le comunicazioni destinato alle missioni su Marte che dovrebbe offrire una maggiore larghezza di banda rispetto agli attuali orbiter consentendo così di inviare e ricevere un maggior numero di dati scientifici e ingegneristici verso e dal Pianeta Rosso.

Come spiegato dalla società, il Mars Telecommunications Orbiter è pensato per le future missioni con equipaggio umano su Marte anche se potrebbe essere impiegato per altre operazioni come la missione Mars Sample Return (che potrebbe però essere cancellata a causa dei costi crescenti). La società ha anche proposto una propria soluzione per riuscire a completare la missione MSR senza aumentare i costi, ma la NASA non ha ancora approvato questa opzione.

Rocket Lab sottolinea di avere esperienza nella realizzazione di satelliti destinati a operare in orbita intorno a Marte portando a esempio proprio le due unità di ESCAPADE (consegnati nei tempi stabiliti e senza sforare il budget). La soluzione Mars Telecommunications Orbiter dovrebbe poter operare con un'ampia larghezza di banda per i prossimi anni mantenendo i costi bassi grazie all'utilizzo di componentistica realizzata dalla società stessa grazie all'integrazione verticale delle risorse. L'MTO potrà anche operare con gli attuali rover presenti sul Pianeta Rosso come Curiosity e Perseverance garantendo un backup delle comunicazioni nel caso di avaria o fine missione degli altri orbiter che attualmente forniscono supporto nelle operazioni.