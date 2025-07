Identikit della scheda video perfetta, pensieri tra il serio e il faceto

Quando si analizza una scheda video, si arriva sempre a parlare dei sostanziali pro e contro, ovvero dei punti di forza e debolezza. Le GeForce hanno i loro, le Radeon ne hanno altri e le Arc di Intel non fanno eccezione. Ma ci pensate se uno dei produttori riuscisse a creare la scheda video perfetta sotto ogni punto di vista? Sarebbe un sogno. E un incubo per i suoi concorrenti.

Ognuno di noi ha differenti necessità, budget e visioni, quindi ciò che va bene per noi potrebbe non esserlo per altri, di conseguenza la scheda video perfetta per tutti non esiste. Di fatti, le tre aziende creano diversi modelli per coprire differenti fasce di prezzo e prestazioni.

Ciononostante, giusto per divertirci a scrivere qualcosa di insolito, proviamo a tracciare un identikit di quelle caratteristiche che, guardando il mercato odierno, dovrebbe avere una scheda video perfetta. Ma cosa intendiamo con "perfetta"?

Beh, sempre rimanendo ancorati a quello che pensiamo noi, e che non è necessariamente sensato o corretto per voi, la GPU perfetta deve: assicurare prestazioni per gestire bene i giochi in 1440p, anche con RT attivo, avere un parco di tecnologie AI completo, consumare il "giusto" e offrire supporto anche in produttività, perché oggi come oggi le GPU non servono solo per giocare.

Dimentichiamo qualcosa? Ah, il prezzo. Beh, una GPU del genere ci piacerebbe, ma ovviamente è un sogno, un auspicio o una follia, vedete voi, che costasse al massimo 800€. Bene, detto questo, da quali modelli e azienda andremmo a rubare i tasselli che ci servono per assemblare la nostra GPU perfetta? Iniziamo.

Una RTX 5080 molto meno costosa, ma non solo…

Qualcuno potrebbe semplicemente dire: se NVIDIA vendesse la RTX 5090 a 800 euro, non sarebbe la soluzione perfetta? Beh, graziear****o, facile così. No, proviamo a tracciare un profilo più equilibrato, qualcosa di non troppo infattibile. Per quanto riguarda la GPU e la VRAM, andremmo a prendere la GPU della RTX 5080, per abbinarla però a 24 GB di memoria GDDR7 su bus a 384 bit.

NVIDIA ha deciso di lasciare un vuoto tra la RTX 5080 e 5090 e, secondo noi, la RTX 5080 sconta un deficit di VRAM - che probabilmente NVIDIA colmerà con una SUPER in futuro. Praticamente il nostro è l'identikit di una RTX 4090, ma ovviamente con architettura Blackwell e GDDR7 a bordo.





Sia come potenza di calcolo in rasterizzazione che prestazioni in ray tracing e AI, una scheda video del genere potrebbe mettere tutti d'accordo. AMD offre prestazioni competitive in raster e con l'architettura RDNA 4 delle RX 9000 ha fatto passi avanti anche in RT, tuttavia NVIDIA è davanti e con i carichi IA non ha rivali - per ora.

La RTX 5080 ha un MSRP di 1199€, e non importa che si trovi a un prezzo superiore; NVIDIA potrebbe intaccare i suoi enormi margini e "tirarla giù" di 400€. D'altronde stiamo sognando, perché non farlo fino in fondo?

Un DLSS 4 un po' diverso

Garantita una solida base hardware, con potenza di calcolo e VRAM a sufficienza, non possiamo dimenticare che le tecnologie come il DLSS e l'FSR sono qui per restare. Spesso mal viste da una certa utenza, è fuori di dubbio che possano essere di grandissimo aiuto in molti scenari. Il bello è che migliorano iterazione dopo iterazione.

Oggi il riferimento è senza dubbio il DLSS 4 di NVIDIA, ma per qualità d'immagine anche FSR 4 di AMD se la cava benissimo. Ebbene, nel nostro mondo astratto, sarebbe bello che la presunta scheda video ideale avesse la capacità di generare più frame della tecnologia NVIDIA, meglio nota come Multi Frame Generation (MFG), ma al tempo stesso fosse una tecnologia open source e retrocompatibile. Quello che era FSR fino all'FSR 3.1, e che FSR 4 non è essendo limitato alle GPU RDNA 4.

Ovviamente è più un pensiero che qualcosa di fattibile, molto probabilmente DLSS e FSR saranno usati per segmentare l'offerta e rendere più desiderabile un cambio di GPU agli occhi dei consumatori.

Che TGP dovrebbe avere?

Le schede video moderne sono arrivate a toccare livelli di TGP vertiginosi, pensiamo ai 575 watt della RTX 5090. La nostra GPU ideale dovrebbe fermarsi ben al di sotto, intorno ai 300-320 Watt, che sono più o meno quelli dell'ottima RX 9070 XT (304 Watt) un po' meno dei 360 Watt attuali della RTX 5080 - 320 Watt è il TGP della RTX 4080.

Insomma, non pretendiamo rivoluzioni copernicane, ma un passo avanti leggermente più marcato nel processo produttivo (3/2 nanometri) e qualche affinamento all'architettura potrebbero rendere l'obiettivo facilmente raggiungibile, se non per giunta superabile. Perché va bene sognare, ma anche il sogno deve avere una base di realtà.

Alimentazione: la soluzione di ASUS, figata!

L'introduzione da parte di NVIDIA del connettore 12VHPWR prima e poi del 12V-2x6 è stata, come si suol dire, "croce e delizia". Delizia perché un connettore capace di erogare 600 Watt e oltre permette finalmente di creare schede video con un singolo connettore e quindi usare un solo cavo, cosa molto più pratica e bella esteticamente.

Croce perché, come non vi sarà certamente sfuggito, a molti acquirenti di GPU di fascia alta è successo il cosiddetto "imponderabile", ovvero i connettori delle GPU, e anche lato alimentatore, si sono fusi per il troppo calore generato.

È un problema risolvibile, certamente, ma forse c'è un'altra strada, persino più comoda, anche se richiederebbe un nuovo impegno di tutto il settore: il GC-HPWR. L'abbiamo visto per ora solo soluzioni di ASUS (in realtà, anche se solo sulla carta, anche da Sapphire), ed è un connettore posto direttamente sulla motherboard e in cui la GPU si inserisce come se la stessimo inserendo nello slot PCIe.

Recenti test di ASUS hanno mostrato i vantaggi e la capacità di gestire potenze elevatissime da parte di GC-HPWR 2.5, l'ultima incarnazione. Sarebbe bello se diventasse uno standard di settore. Fattibile? Non lo sappiamo, quello che sappiamo è che è il modo in cui – oggi – alimenteremmo la nostra GPU ideale.

Cos'altro?

Driver

Una GPU moderna non può prescindere dal supporto driver e qui non abbiamo una vera e propria predilezione per qualcosa o qualcuno. NVIDIA per anni ha fornito driver stabili e convincenti, anche se recentemente è incappata in diverse problematiche.

AMD, al contrario, è migliorata molto anche se a volte sconta un po' di lentezza tra le varie release. Intel, infine, dal debutto delle Arc ha dimostrato quanto il lavoro di ottimizzazione di un'architettura sia lungo e complesso e, tassello dopo tassello, ha certamente fatto passi da gigante.

Quello che possiamo dire è che sul fronte dei driver AMD ci sembra quella più dinamica nell'introdurre nuove funzionalità. È chiaro che la summa di tutti i team driver dei rispettivi produttori sarebbe qualcosa di ideale da avere, ma in linea di massima ci piacerebbe avere, semplicemente, driver stabili e ottimizzati.

A volte, però, quando si parla di driver, a prescindere da chi sia migliore o peggiore, c'è l'incognita Windows: più volte nel corso della storia abbiamo visto che fenomeni di instabilità o cali prestazionali, a volte addebitati a driver, erano in realtà "magia" di mamma Microsoft, sempre in agguato con i suoi update a rovinare l'esperienza di gioco.

Dissipatore

Tralasciamo le soluzioni dei singoli partner, non c'è dubbio che il lavoro di NVIDIA sulle Founders Edition di ultima generazione è stato sensazionale. La GeForce RTX 5090 gestita da un dissipatore dual slot è semplicemente fenomenale. AMD ha deciso di non partecipare alla sfida con un design proprietario e Intel non è giudicabile per la fascia di prezzo a cui le Arc B-Series sono state rivolte.

Uscite video

Sul fronte delle uscite video, quattro porte: due HDMI 2.1b e due DisplayPort 2.1b.

Bonus: la GPU ideale oggi a un budget più contenuto?

Abbiamo detto che una GPU del genere la vorremmo a 800€, ma sappiamo già la rimostranza: è troppo. Bene, allora tratteggiamo la GPU ideale intorno ai 300€. Siamo d'accordo che 300€ possono essere un buon prezzo per un'ampia gamma di appassionati, vero?

Stavolta, non serve soffermarsi troppo e tirarla lunga. Molti punti sono i medesimi anche nel caso di una GPU a più buon mercato, ma senza dubbio tale soluzione non può e non deve avere meno di 16 GB di memoria.

Non è insolito che nel caso della GeForce RTX 5060 Ti e della Radeon RX 9060 XT i consumatori abbiano virato molto chiaramente sull'acquisto dei modelli con più VRAM, lasciando perdere perlopiù le versioni da 8 GB. Anche NVIDIA e AMD hanno scelto di non dare risalto ai modelli da 8 GB, quindi il messaggio è chiaro.

E proprio parlando di GPU ideale a 300€, non chiederemmo niente di diverso da una GeForce RTX 5060 Ti 16 GB. Potrebbe andare bene anche la RX 9060 XT 16 GB nel caso di un uso puramente gaming, ma per avere prestazioni competitive in ogni scenario, opteremmo per la proposta di NVIDIA.

Purtroppo, entrambe le schede sono nettamente più costose, e stavolta non ci serve pensare in grande o volare alti, vorremmo solo "prezzi più umani". Tutti d'accordo?

Come spiegato nel titolo e abbastanza chiaro nel testo, abbiamo snocciolato qualche pensiero, ragionato o folle che sia, senza presunzione di avere la verità in tasca. Per questo motivo, fateci sapere nei commenti quale è la vostra personalissima GPU perfetta: dalle caratteristiche al prezzo, e l'uso che ne fareste. Oppure, più semplicemente, la GPU in vostro possesso è già l'ideale per voi?