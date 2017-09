Tra core e cache con la CPU AMD Ryzen Threadripper 1900X

La scorsa settimana AMD ha iniziato le vendite del processore Ryzen Threadripper 1900X, terza proposta della famiglia enthusiast dell'azienda americana. Questa CPU è dotata di architettura a 8 core e si affianca ai due modelli Ryzen Threadripper 1920X e 1950X, rispettivamente dotati di 12 e 16 core.

Ogni processore Ryzen Threadripper integra al proprio interno due die a 8 core ciascuno; ogni die integra al proprio interno quello che AMD indica con il nome di CCX (CPU Complex), ciascuno dotato di 8 Mbytes di cache L3. Per la CPU Ryzen Threadripper 1950X entrambi i die sono attivi per tutti i core che mettono a disposizione, mentre nel modello Ryzen Threadripper 1920X i 12 core vengono ottenuti disabilitando per ciascuno dei 4 CCX presenti uno dei 4 core integrati.

Per la CPU Ryzen Threadripper 1900X AMD ha utilizzato un approccio differente, mantenendo per ogni die un CCX attivo con tutti e 4 i core integrati in funzione e disabilitando completamente il secondo CCX. In questo modo si ottengono gli 8 core previsti per questa CPU, ma con un totale di 16 Mbytes di cache L3 a disposizione divisi in due blocchi da 8 Mbytes ciascuno abbinati ai due CCX attivi.

Questa scelta di design è presumibilmente legata alla volontà da parte di AMD di offrire a ciascuno dei due CCX integrati il quantitativo di cache L3 di 8 Mbytes e in questo modo gestire in modo più efficiente l'approccio NUMA alla memoria. In questo modo, con particolari tipologie di accesso ai dati, AMD ottiene una riduzione della latenza. Quale alternativa AMD avrebbe potuto utilizzare tutti e 4 i CCX integrati nei due die, disabilitando per ciascuno 2 dei 4 core presenti seguendo un approccio simile a quanto fatto con le CPU Ryzen Threadripper 1920X

CPU Core Threads Clock All core Boost Turbo max XFR L3 TDP Prezzo AMD Ryzen Threadripper 1950X 16 32 3,4GHz 3,6GHz 4GHz 4,2GHz 32M 180W $999 AMD Ryzen Threadripper 1920X 12 24 3,5GHz 3,6GHz 4GHz 4,2GHz 32M 180W $799 AMD Ryzen Threadripper 1900X 8 16 3,8GHz 3,9GHz 4GHz 4,2GHz 16M 180W $549

Nella tabella sono riportate le caratteristiche tecniche delle 3 versioni di processore Ryzen Threadripper attualmente disponibili in commercio. Oltre al numero di core, e ovviamente al prezzo di listino, evidenziamo alcune differenze tra questi processori in termini di frequenza di clock base e boost mentre per tutti il dato Turbo massimo e quello XFR sono identici.

Al momento attuale non c'è traccia di sample di processore Ryzen Threadripper 1900X nei listini dei rivenditori italiani; non mancano invece i due modelli 1950X e 1920X, con una disponibilità in volumi discreta. Per ulteriori informazioni su queste due CPU rimandiamo alla nostra analisi pubblicata online a questo indirizzo.