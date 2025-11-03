Trump ha graziato il fondatore di Binance, ma non sa chi sia. 'Caccia alle streghe di Biden'

Donald Trump ha difeso la grazia concessa al fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, sostenendo di non conoscerlo e definendo il caso un "attacco politico" dell'amministrazione Biden. La decisione ha rilanciato il dibattito sui legami tra la Casa Bianca e il settore delle criptovalute.

Durante un'intervista al programma 60 Minutes di CBS News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso la decisione di concedere la grazia a Changpeng "CZ" Zhao, fondatore di Binance, affermando di non avere legami personali con l'imprenditore e di aver agito contro un presunto "accanimento politico" dell'amministrazione Biden.

Zhao, che nel 2024 ha ammesso violazioni delle leggi antiriciclaggio e scontato quattro mesi di carcere, fu costretto a lasciare la guida dell'exchange di criptovalute più utilizzato al mondo. La grazia presidenziale, annunciata poche settimane fa, rimuove le restrizioni che gli impedivano di tornare a dirigere attività finanziarie, ma non chiarisce se cambierà la sua posizione verso le autorità di regolamentazione statunitensi.

Interrogato dalla giornalista Norah O'Donnell sul perché della decisione, Trump ha risposto in modo diretto: "Okay, siete pronti? Non so chi sia. So che ha ricevuto una condanna a quattro mesi o qualcosa del genere. E ho sentito dire che si trattava di una caccia alle streghe per Biden".

Il presidente ha respinto anche le insinuazioni di conflitti d'interesse, dopo che Binance aveva partecipato a un investimento da 2 miliardi di dollari in un progetto legato a World Liberty Financial, la società di criptovalute della famiglia Trump. "Non so nulla di questo", ha dichiarato. "I miei figli gestiscono un'impresa, non il governo."

La Casa Bianca ha definito il caso contro Zhao un esempio di "eccesso di zelo giudiziario" da parte della precedente amministrazione. Secondo la portavoce Karoline Leavitt, la grazia avrebbe "corretto una distorsione della giustizia".

Trump ha inoltre ribadito il proprio sostegno all'industria delle criptovalute, sottolineando la necessità per gli Stati Uniti di mantenere la leadership nel settore in un contesto di crescente competizione internazionale. "Voglio rendere le crypto grandi per l'America. Lo stesso modo in cui siamo numero uno nell'intelligenza artificiale, dobbiamo esserlo anche nelle criptovalute", ha dichiarato.

Nel frattempo, la decisione di graziare Zhao ha innescato reazioni forti tra i democratici. I senatori Elizabeth Warren e Adam Schiff hanno chiesto un'inchiesta parlamentare per verificare eventuali connessioni tra la Casa Bianca e Binance, mentre cresce la pressione per introdurre regole etiche più stringenti sull'uso e il possesso di asset digitali da parte di funzionari pubblici.

Trump aveva già concesso clemenza ad altri protagonisti del settore, tra cui i fondatori di BitMEX e Ross Ulbricht, creatore del marketplace Silk Road, sottolineando una linea politica di forte apertura verso l'economia cripto.