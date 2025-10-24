Binance, il fondatore CZ ottiene la grazia da Trump dopo la condanna per riciclaggio

Donald Trump ha graziato Changpeng "CZ" Zhao, fondatore di Binance, condannato nel 2024 per riciclaggio di denaro. La decisione solleva dubbi su possibili conflitti d'interesse legati agli affari digitali del presidente e alle relazioni tra Binance e i suoi progetti finanziari.

Donald Trump ha concesso la grazia presidenziale a Changpeng "CZ" Zhao, fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo. Zhao, cittadino canadese di origine cinese, era stato condannato nel 2024 a quattro mesi di carcere per riciclaggio di denaro, dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni delle leggi statunitensi sul controllo delle transazioni finanziarie.

La decisione, confermata dalla Casa Bianca, rappresenta l'ennesimo gesto di apertura dell'amministrazione Trump nei confronti del settore delle criptovalute. La portavoce Karoline Leavitt ha definito la grazia un atto di "riparazione" dopo quella che ha descritto come "la guerra alle criptovalute condotta dall'amministrazione Biden", accusata di aver danneggiato la reputazione tecnologica degli Stati Uniti con un eccesso di regolamentazione.

Zhao aveva lasciato la carica di CEO nel 2023 nell'ambito di un accordo con il Dipartimento di Giustizia, che aveva imposto a Binance una multa record da 4,3 miliardi di dollari e il divieto temporaneo di operare sul mercato statunitense. L'ex dirigente aveva inoltre versato personalmente 50 milioni di dollari e accettato di non ricoprire più incarichi dirigenziali nella società.

La grazia di Trump potrebbe segnare un cambio di rotta per Binance, che punta a riabilitare la propria posizione legale negli Stati Uniti dopo anni di tensioni con le autorità di regolamentazione. Tuttavia, la decisione ha sollevato forti critiche da parte dei democratici: la senatrice Elizabeth Warren ha accusato il presidente di "corruzione politica", ricordando come Zhao avesse sostenuto uno dei progetti crypto della famiglia Trump prima della concessione della grazia.

Secondo il Wall Street Journal, il venture legato a Trump avrebbe beneficiato di una partnership con una piattaforma collegata a Binance, generando profitti per circa 4,5 miliardi di dollari dal 2024. La notizia alimenta i sospetti di conflitto d'interessi in un contesto in cui lo stesso presidente e la sua famiglia sono coinvolti in diverse iniziative legate al mondo delle crypto.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Parallelamente, l'amministrazione repubblicana ha già adottato un approccio più favorevole verso l'industria blockchain: la SEC ha ritirato alcune cause avviate sotto la presidenza Biden contro operatori crypto di primo piano, e altre figure di spicco del settore - come Arthur Hayes di BitMEX - hanno ricevuto la grazia presidenziale.

La scelta di Trump appare come un messaggio politico ben preciso: gli Stati Uniti, sotto la sua guida, intendono tornare a essere un polo attrattivo per l'innovazione digitale e gli investimenti in criptovalute.