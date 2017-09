iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K HDR e Apple Watch Series 3 sono tante le novità messe sul piatto da Tim Cook ieri sera nell'evento Apple dallo Steve Jobs Theater di Cupertino. Nino Grasso, uno dei protagonisti del nostro Live Blog di ieri sera si mette alla prova in un Quizzone per vedere se ha memorizzato tutte le novità e le loro caratteristiche. Provate anche voi a rispondere alle domande del nostro video. Ad esempio, lo sapete quanti anni ha Tim Cook??

[HWUVIDEO="2407"]Quiz: quanto ne sapete dei nuovi iPhone? (e delle altre novità Apple)[/HWUVIDEO]

