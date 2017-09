Apple presenta iPhone 8 e iPhone 8 Plus: chip A11 Bionic e tante novità

Apple ha ufficialmente presentato il nuovo iPhone 8 e iPhone 8 Plus durante l'evento di Cupertino. Uno smartphone rinnovato non solo nell'hardware ma anche e soprattutto nella resistenza alla polvere e all'acqua. Esteticamente è lo stesso iPhone visto lo scorso anno con la fotocamera posteriore singola per iPhone 8 e doppia per iPhone 8 Plus ma quello che cambia è il contenuto ossia il processore come anche il display e vengono aggiunte anche nuove colorazioni. Vediamo tutti i dettagli.

Esteticamente i nuovi iPhone 8 e 8 Plus si rinnovano per la presenza di vetro sia nella pare anteriore che in quella posteriore. Un iPhone dunque che realmente rispecchierà di anima propria anche se chiaramente il suo aspetto non cambierà poi tanto rispetto a quanto visto con la precedente versione almeno ad un primo impatto. Ma cambia il display che seppure in versione da 4,7 pollici e 5,5 pollici rispettivamente per la versione base e quella Plus vedrà l'utilizzo di un pannello True Tone con 3D Touch e una gradazione dei colori ancora più ampia.

Al suo interno però Apple pone un nuovo processore A11 Bionic realizzato con sei Core a 64-bit e oltre 4.3 billioni di transistor. Il nuovo processore è chiaramente più veloce e potente del precedente, con un margine indicato da Apple essere pari al 30%. Due core ad alte prestazioni, quattro core ad alta efficienza e nuovi controllori di prestazioni di seconda generazione. Questo permetterà a detta di Apple di migliorare anche la parte fotografica dello smartphone con l'autofocus che in condizioni di scarsa luminosità permetteranno risultati migliori e ridurranno il rumore di fondo nelle foto scattate.

Parlando di fotocamera il nuovo iPhone 8 possederà un singolo sensore da 12MP con OIS integrato. Per iPhone 8 Plus si avrà la possibilità di ottenere i risultati dichiarati grazie alla presenza di un doppio sensore da 12MP con apertura focale rispettivamente di f/1.8 e f/2.8 con OIS. Mantenuta chiaramente la caratteristica fondamentale che riguarda la seconda fotocamera che permetterà zoom proprio come avviene con gli attuali iPhone 7 Plus.

Apple inoltre introduce nuovi filtri che saranno utilizzabili durante gli scatti. Ma non è tutto visto che la nuova fotocamera permetterà di registrare filmati in 4K a 60fps ma anche Slow Motion a 1080p. a 240fps. Insomma potenza pura per uno smartphone che di certo potrà essere utilizzato per girare video professionali senza avere paura di soccombere ad altri prodotti.

Il nuovo iPhone 8 e 8 Plus posseggono ora la tanto attesa funzionalità di ricarica Wireless. Gli utenti potranno ora liberarsi dei cavi per ricaricare il proprio smartphone Apple con qualsiasi caricatore compatibile alla piattaforma Qi. In questo caso lo smartphone supporterà anche la connessione Bluetooth 5.0 che consumerà meno e permetterà migliori performance.

iPhone 8 verrà venduto a partire da un prezzo di 839€ per la versione da 64GB mentre quella da 256GB avrà un prezzo di 1.009€. L'iPhone 8 Plus verrà venduto a partire da un prezzo di 949€ per la versione da 64GB mentre per i 256GB si dovrà spendere 1.119€. Disponibile anche una seconda versione per entrambi, con 256 Gbytes di storage onboard. I preordini partiranno dal 15 settembre e le spedizioni inizieranno dal prossimo 22 settembre.