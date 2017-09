Apple presenta il nuovo Apple Watch Serie 3 con modulo LTE con SIM elettronica

Tim Cook dal palco del nuovo Steve Jobs Theater ha presentato ufficialmente una nuova versione di Apple Watch che seppure con un design identico agli altri ha ora la possibilità di connettersi senza smartphone alla rete grazie alla presenza di un modulo LTE. Il CEO di Apple ha dichiarato come l'orologio creato e pensato dai suoi ingegneri non è solo un semplice orologio ma è pensato per aiutare le persone a rimanere attive e motivate ​​in modo che possano avere una giornata migliore.

I numeri parlano chiaro visto che dal lancio della seconda serie di Watch, Apple, ha visto crescere in maniera vorticosa con un aumento del 50% anno su anno riuscendo a superare realtà come quelle di Rolex, Fossil, Omega e Cartier con una soddisfazione del 97% per gli utenti che lo utilizzano tutti i giorni.

Apple Watch è uno degli strumenti più utilizzati dagli sportivi grazie ai miglioramenti sulla frequenza cardiaca ma anche sugli allenamenti sportivi e molto altro ancora chiaramente il tutto grazie anche a nuove watchfaces e ad un watchOS rinnovato. Una delle novità introdotte è il nuovo Apple Heart Study che altro non è che un vero e proprio programma che adesso avverte se il battito aumenta troppo e non si sta facendo attività fisica, irregolarità che potrebbero nascondere dei problemi di cuore.

L'integrazione di un altimetro barometrico in Apple Watch Serie 3 è particolarmente interessante nell'ottica degli appassionati di sport: le tracce dei percorsi non devono più dipendere dalle mappe Google, tipicamente non corrette quanto a indicazione altimetrica. L'altimetro barometrico integrato permette di ovviare tale limitazione fornendo un dato molto più preciso dell'andamento altimetrico.

Ma il vero protagonista dell'evento è il nuovo Apple Watch Serie 3 che questa volta possiede un modulo cellulare che garantirà agli utenti il supporto alla rete LTE e dunque potrà essere usato anche senza l'accoppiamento diretto ad iPhone.

Non solo questo: il nuovo orologio di Apple permette di essere usato come nella passata generazione anche in acqua essendo completamente impermeabile.

Se esteticamente si rinnova solo per la presenza della ghiera con un colore rosso al suo interno però Apple ha cambiato l'hardware montando un processore Dual-Core che chiaramente permetterà maggiore velocità ma anche migliorie per Siri e per il modulo Wi-Fi che sarà dell'85% più veloce del precedente.

Tecnologicamente parlando il nuovo display dell'Apple Watch serie 3 fungerà anche da antenna per la connessione LTE. Quello che risulta ancora più interessante sarà il fatto di non dover acquistare alcuna SIM perché funzionerà con SIM elettronica e si potrà effettuare anche una chiamata direttamente da smartwatch grazie agli altoparlanti. Il numero telefonico sarà ovviamente lo stesso della SIM inserita nel nostro iPhone.

Apple Watch viene quindi rinnovato nella Serie 3 non tanto nell'estetica ma soprattutto nella sostanza: hardware più potente, nuove funzionalità accessorie e versione dotata di modulo LTE integrato. Molto interessante in quest'ultima versione la possibilità di utilizzare Apple Music per mandare musica in streaming direttamente su Apple Watch: in questo modo Apple mette a disposizione un database di 40 milioni di canzoni per chi vuole svolgere attività sportiva all'aperto accompagnato dalle proprie canzoni preferite.

Il nuovo Apple Watch Serie 3 potrà essere acquistato dal prossimo 22 settembre e sarà presente in versione senza LTE ad un prezzo a partire da 379€ con preordine in Italia dal 15 settembre. Peccato che per l'Italia la versione LTE non sarà disponibile almeno al momento per questioni sicuramente legate alla SIM elettronica che in Italia ancora non è stata introdotta. Peccato.