LIVE BLOG Evento Apple: iPhone X, iPhone 8 e Apple Watch

Di seguito i contenuti specifici sui vari prodotti annunciati da Apple in occasione dell'evento odierno:

iPhone X: scompare il tasto home e lascia spazio allo schermo Super Retina

Apple aggiorna la propria Apple TV con il modello 4K

Apple presenta iPhone 8 e iPhone 8 Plus: chip A11 Bionic e tante novità

A seguire il live blog in diretta.

----------------------------------

In questa pagina a partire dalle 18.45 sarà possibile seguire in diretta l'evento Apple per il lancio dei nuovi prodotti di fine anno. Grande protagonista sarà iPhone X, ma prima arriveranno parecchi annunci. Apple ci mostrerà la sua nuova casa, l'Apple Park con lo Steve Jobs Theatre dove si terrà la presentazione, per poi mostrarci i nuovi arrivi della prossima stagione natalizia. Oltre al modello con display OLED potrebbero debuttare iPhone 8, iPhone 8 Plus, e i nuovi modelli di Apple Watch, Apple TV e sistemi operativi della Mela.

Insomma, appuntamento per le 18.45 per il nostro Live Blog che vedrete apparire proprio in questa pagina già nelle prossime ore. L'evento inizierà alle ore 19 italiane di questa sera, 12 settembre 2017.