Apple aggiorna la propria Apple TV con il modello 4K

Eddy Cue ha parlato di Apple TV 4K nell'evento svoltosi a Cupertino nel nuovo Apple Park. La nuova versione di Apple TV sarà in grado di gestire i contenuti 4K e HDR e quindi sfrutterà fino in fondo le relative TV. Sarà basata sul chip Apple 10X, lo stesso processore che si trova in iPad Pro, e sulla nuova versione di tvOS: l'utilizzo del nuovo chip ha permesso di ottenere un incremento delle prestazioni di 2X per la parte CPU e di oltre 4X per quella GPU.

"Abbiamo lavorato con gli studios di Hollywood per portare i contenuti 4K HDR su iTunes", ha detto Cue nel corso della sua presentazione. Non ci sarà, inoltre, una maggiorazione di prezzo rispetto agli originali contenuti in HD e gli acquisti fatti in precedenza verranno automaticamente trasformati in 4K HDR. Anche Netflix e Amazon Prime TV godranno dello stesso tipo di miglioramento, come già successo su altri dispositivi simili ad Apple TV.

Rispetto alle precedenti incarnazioni di Apple TV, ci saranno più show in diretta, eventi sportivi e news. Uno spazio importante viene riservato proprio agli sport ma è ipotizzabile che quantomeno in una fase iniziale questo sarà maggiormente orientato al pubblico nord americano.

Il debutto commerciale di Apple TV 4K è previsto a partire dal 22 settembre, con preordine dal 15 settembre. La precedente versione, con quantitativo di memoria di 32 Gbytes, continua a restare disponibile in commercio a 149 dollari nel mercato nord americano. Apple TV 4K è proposta a 179 e 199 dollari, rispettivamente con 32 e 64 Gbytes di storage locale.