Second Life verso una seconda vita: dopo 20 anni dal debutto sul web arriva su mobile

Lanciato nel 2003, Second Life simula un mondo virtuale con avatar tridimensionali per ogni utente e spazi pensati per le più disparate attività sociali. Una sorta di simulatore di vita, rimasto aperto per tutti questi anni e che presto verrà reso disponibile anche su dispositivi mobile.

È la prima volta che Second Life, sviluppato da Linden Lab, si espande su una piattaforma diversa dal computer (Windows, macOS e Linux) e la novità è stata annunciata in un post sul forum ufficiale attraverso un video con alcuni dettagli sullo sviluppo della versione mobile. Una prima versione di anteprima dell'app mobile di Second Life arriverà antro la fine dell'anno.

Second Life sbarca su mobile, dopo 20 anni dal suo rilascio

Per la versione mobile Linden Lab si è affidata a Unity, piattaforma necessaria per rendere più semplice il rilascio del simulatore su tutte le piattaforme mobile e garantirne la manutenzione nel tempo. Second Life infatti arriverà sui dispositivi iOS, quindi iPhone e iPad, e anche su smartphone e tablet Android. Nel video si vedono anche alcuni filmati sui modelli tridimensionali e gli ambienti, con commenti di accompagnamento da parte degli sviluppatori di Linden Lab.

Come si legge su Game Developer, l'approdo su mobile potrebbe dare una second life a Second Life, una seconda vita. Nel 2003 l'applicazione dava un primo assaggio di metaverso in tempi assolutamente non sospetti, offrendo al giocatore la possibilità di vivere una seconda vita e nuove ambizioni (spesso improbabili nella vita reale). A 20 anni di distanza, però, viene naturale chiedersi cosa Second Life possa offrire che gli altri partecipanti nel metaverso non diano già (con risultati in termini di successo di pubblico non molto esaltanti).

Second Life si è portato dietro di sé diversi problemi di natura tecnica, con Linden Lab che ha lavorato anche su una versione basata sulla realtà virtuale, Sansar, che è stata in seguito venduta. C'è da dire però che dopo 20 anni di permanenza sul web Second Life non è quel servizio desertico che molti potrebbero immaginare. Le sue ambizioni sono state notevolmente ridimensionate, questo è vero, ma non è un servizio fantasma totalmente privo di utenti. Rimane però un servizio di nicchia, e probabilmente un'app mobile non sarà sufficiente a cambiare le cose.